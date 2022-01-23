Скільки домогосподарств встановили сонячні електростанції у 2021 році: красномовна цифра

23 січня 2022 , 17:25
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Джерело:

Держенергоефективності

Минулий рік став надзвичайно потужним в аспекті екології. Сьогодні все більше людей розуміють важливість раціонального споживання, свідомого поводження з відходами, переходу на більш екологічний транспорт та альтернативні джерела енергії.

Так, у 2021 році близько 15 тисяч українських домогосподарств встановили сонячні панелі. Результат удвічі перевищив показник 2020 року.

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Станом на кінець 2021 року в Україні нараховується близько 45 тисяч домогосподарств, які використовують сонячні електростанції. Загальна потужність – понад 1,2 гігавата.

Де встановлено найбільше СЕС

Найбільше сімей встановили СЕС у таких областях:

  1. Дніпропетровська – 6466 СЕС загальною потужністю 183 мегавати.
  2. Закарпатська – 3744 СЕС загальною потужністю 109 мегаватів.
  3. Тернопільська – 3447 СЕС загальною потужністю 98 мегаватів.
Розрахунки: Домогосподарства з СЕС загальною потужністю 1205 мегаватів за рік можуть виробляти близько 1400 мільйонів кіловат-годин електроенергії. Це дозволяє забезпечити близько 460 тисяч домогосподарств "зеленою" електроенергією.

Переваги встановлення станцій

  • екологічність видобутку сонячної енергії;
  • розвиток малої енергогенерації, що відповідає 4 енергетичному пакету ЄС;
  • енергоефективність та заощадження витрат на електричну енергію.

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Автор: Катерина Сердюк