Скільки домогосподарств встановили сонячні електростанції у 2021 році: красномовна цифра

Минулий рік став надзвичайно потужним в аспекті екології. Сьогодні все більше людей розуміють важливість раціонального споживання, свідомого поводження з відходами, переходу на більш екологічний транспорт та альтернативні джерела енергії.

Так, у 2021 році близько 15 тисяч українських домогосподарств встановили сонячні панелі. Результат удвічі перевищив показник 2020 року.

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Станом на кінець 2021 року в Україні нараховується близько 45 тисяч домогосподарств, які використовують сонячні електростанції. Загальна потужність – понад 1,2 гігавата.

Де встановлено найбільше СЕС

Найбільше сімей встановили СЕС у таких областях:

Дніпропетровська – 6466 СЕС загальною потужністю 183 мегавати. Закарпатська – 3744 СЕС загальною потужністю 109 мегаватів. Тернопільська – 3447 СЕС загальною потужністю 98 мегаватів.

Переваги встановлення станцій

екологічність видобутку сонячної енергії;

розвиток малої енергогенерації, що відповідає 4 енергетичному пакету ЄС;

енергоефективність та заощадження витрат на електричну енергію.

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Домогосподарства з СЕС загальною потужністю 1205 мегаватів за рік можуть виробляти близько 1400 мільйонів кіловат-годин електроенергії. Це дозволяє забезпечити близько 460 тисяч домогосподарств "зеленою" електроенергією.