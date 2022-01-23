Скільки домогосподарств встановили сонячні електростанції у 2021 році: красномовна цифра
23 січня 2022 , 17:25Читать новость на русском
Джерело:Держенергоефективності
Минулий рік став надзвичайно потужним в аспекті екології. Сьогодні все більше людей розуміють важливість раціонального споживання, свідомого поводження з відходами, переходу на більш екологічний транспорт та альтернативні джерела енергії.
Так, у 2021 році близько 15 тисяч українських домогосподарств встановили сонячні панелі. Результат удвічі перевищив показник 2020 року.
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Станом на кінець 2021 року в Україні нараховується близько 45 тисяч домогосподарств, які використовують сонячні електростанції. Загальна потужність – понад 1,2 гігавата.
Де встановлено найбільше СЕС
Найбільше сімей встановили СЕС у таких областях:
- Дніпропетровська – 6466 СЕС загальною потужністю 183 мегавати.
- Закарпатська – 3744 СЕС загальною потужністю 109 мегаватів.
- Тернопільська – 3447 СЕС загальною потужністю 98 мегаватів.
Переваги встановлення станцій
- екологічність видобутку сонячної енергії;
- розвиток малої енергогенерації, що відповідає 4 енергетичному пакету ЄС;
- енергоефективність та заощадження витрат на електричну енергію.
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