На скільки у Києві зросли обсяги відходів, які здали на переробку: результат за рік

У Києві кількість відходів, які відсортували та відправили на переробку, зріс більше ніж удвічі. Такий результат зафіксували за підсумками минулого року.

У наш час важко зустріти людину, яка не усвідомлює важливість сортування та переробки відходів. Це не просто забаганка екоактивістів, а реальний шанс вберегти планету від екологічної катастрофи.

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Результат, який вражає

Так, 2021 році було зібрано 27,8 тисячі кубометрів пластику, скла та паперу – це дорівнює 1400 сміттєвозам. Що ж до 2020 року, цей показник становив 1,5 тисячі кубометрів (575 сміттєвозів). Крім того, щороку збирають понад 130 тисяч кубометрів сухої фракції у контейнери-сітки та перенаправляють на додаткове сортування.

За словами заступника КМДА Петра Пантелеєва, наразі у столиці сортують сім типів відходів:

сухі відходи;

скло;

пластик;

папір;

небезпечні відходи (батарейки, лампи, термометри, а також медичні препарати та дрібна електроніка).

Зібрані відходи їдуть на сортувальні лінії для додаткового сортування або напряму на переробні підприємства. Найголовніше, що вони точно не ідуть на захоронення на полігони,

– сказав Петро Пантелеєв.

Як почати сортувати

Кожен охочий мешканець столиці може подати онлайн-заявку про встановлення спеціальних баків для роздільного збору сміття до комунального підприємства "Київкомунсервіс". Зверніть увагу, що будинок має розташовуватися в зоні обслуговування цього підприємства або його партнера за договором. Крім того, ви можете звернутися з відповідним проханням до обслуговуючих організацій або правління ОСББ чи ЖБК, які функціонують у будинку.