Juicy Marbles створили рослинний стейк з філе міньйону, який вони описують як "ніжний шматок рослинного м'яса з насиченою і рівномірно розподіленою мармуровістю".

Цікаво Хто і як виготовляє біфштекси для ресторанів McDonald's зі 100% м'яса

Рослинний стейк міньйон

Як розповідає компанія, вона розробила власну запатентовану технологію 3D-складання, що дає змогу створювати шматки альт-м'яса преміум класу з повним контролем над формою, текстурою, мармуровістю, смаком, ароматом та поживністю.

Для нас було важливо, щоб цей процес не пошкодив харчовий профіль продукту, гарантуючи, що споживачі отримають корисний, поживний шматок м'яса,

– підкреслив Майдж Хроват, співзасновник і технічний директор Juicy Marbles.

На на противагу іншим виробникам, компанія пропонує сирий шматок, який можна готувати відповідно до власних вподобань. Туди достатньо додати спецій і посмажити на олії.

Саме ж м'ясо роблять з ізолятів білка пшениці та соєвого білка і соняшникової олії. Як стверджують виробники, доволі легко отримати хрустку скоринку та майже неможливо зіпсувати стейк, на відміну від тваринного аналогу.

Рослинний стейк міньйон: дивіться відео