У Слов'янську встановили артоб'єкт для збору використаних PET-пляшок
Джерело:фейсбук "Друкарні"
У Слов'янську (Донеччина) з'явився незвичайний артоб'єкт, покликаний зменшити негативний вплив на довкілля. Величезна конструкція у вигляді пляшки призначена для збору пластикової тари.
Автори ініціативи виготовили два об'єкти: один встановили на вході до скверу "Мрія", а для іншого наразі шукають місце. Головна мета – зменшити кількість пластику, що потрапляє у навколишнє середовище та на сміттєзвалища.
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Сподіваємось, що така ініціатива приверне увагу до проблеми поводження з пластиковими відходами та допоможе зробити крок назустріч сортуванню та повторному вжитку,
– йдеться у повідомленні.
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Повний текст публікації "Друкарні":
Днями у Слов'янську з'явився корисний арт-об'єкт для збору викристаних PET-пляшок, встановлений центром громадянського суспільства "Друкарня".
Зініційований проєкт заради того, аби зменшити кількість пластику, що потрапляє у природу та на сміттєві полігони.
Ми дуже раді, що арт-об'єкт нарешті встановлений у місті і ви вже можете користуватись ним на вході до скверу "Мрія" у Слов'янську.
Сподіваємось, що така ініціатива приверне увагу до проблеми поводження з пластиковими відходами та допоможе зробити крок на зустріч сортуванню та повторному вжитку.
До речі, об'єктів було виготовлено два і для другого ми шукаємо місце. Тож якщо у вас є ідеї, де у Слов'янську буде добре виглядати така пляшечка, пишіть у коментарях
Команда "Друкарні" дякує за допомогу у встановленні та реалізації арт-об'єкту пану Василеві Хоменку ("Слов'янська Січ") та Благодійний Фонд "Слов'янська Мрія"
Проєкт реалізований за підтримки Німецької неурядової організації "Хліб для Світу".