У Слов'янську встановили артоб'єкт для збору використаних PET-пляшок

У Слов'янську (Донеччина) з'явився незвичайний артоб'єкт, покликаний зменшити негативний вплив на довкілля. Величезна конструкція у вигляді пляшки призначена для збору пластикової тари.

Автори ініціативи виготовили два об'єкти: один встановили на вході до скверу "Мрія", а для іншого наразі шукають місце. Головна мета – зменшити кількість пластику, що потрапляє у навколишнє середовище та на сміттєзвалища.

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Сподіваємось, що така ініціатива приверне увагу до проблеми поводження з пластиковими відходами та допоможе зробити крок назустріч сортуванню та повторному вжитку,

– йдеться у повідомленні.

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Проєкт реалізований центром громадянського суспільства "Друкарня" за підтримки Німецької неурядової організації "Хліб для Світу" (Brot für die Welt). Реалізувати задум вдалося за участю Василя Хоменка ("Слов'янська Січ") та Благодійного фонду "Слов'янська Мрія".

Повний текст публікації "Друкарні":

Днями у Слов'янську з'явився корисний арт-об'єкт для збору викристаних PET-пляшок, встановлений центром громадянського суспільства "Друкарня".

Зініційований проєкт заради того, аби зменшити кількість пластику, що потрапляє у природу та на сміттєві полігони.

Ми дуже раді, що арт-об'єкт нарешті встановлений у місті і ви вже можете користуватись ним на вході до скверу "Мрія" у Слов'янську.

Сподіваємось, що така ініціатива приверне увагу до проблеми поводження з пластиковими відходами та допоможе зробити крок на зустріч сортуванню та повторному вжитку.

До речі, об'єктів було виготовлено два і для другого ми шукаємо місце. Тож якщо у вас є ідеї, де у Слов'янську буде добре виглядати така пляшечка, пишіть у коментарях

Команда "Друкарні" дякує за допомогу у встановленні та реалізації арт-об'єкту пану Василеві Хоменку ("Слов'янська Січ") та Благодійний Фонд "Слов'янська Мрія"

Проєкт реалізований за підтримки Німецької неурядової організації "Хліб для Світу".