Створено жінками: українок запрошують до участі в конкурсі стартапів

В Україні запускають конкурс стартапів, засновницями яких є жінки. Women in Tech Ukraine – новий проєкт, який дасть змогу українським підприємицям заявити про себе та свій бізнес.

Організатори ініціативи – акселератор Baltic Sandbox для східноєвропейських стартапів та Український фонд стартапів. У межах програми 12 українських стартапів з "фаундерками" зможуть вивести свій продукт на європейський ринок та залучити нові інвестиції.

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Що підготували організатори

Впродовж трьох місяців (28 березня – 18 червня 2022 року) жінки зможуть поглибити свої знання та навчитися просувати власний продукт. Програма охоплюватиме 12 модулів, які стосуватимуться: розробки продукту, фінансового планування, продажів, залучення інвестицій, розвитку бізнесу, PR та маркетингу тощо.

Як взяти участь

Усіх охочих жінок, які вірять у свою ідею, запрошують до участі в акселераторі. Для цього потрібно заповнити заявку за посиланням. Кінцевий термін подання – 14 березня 2022 року.

Обов'язкові умови для участі: