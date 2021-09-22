Сучасна IT-професія: молодь з інвалідністю запрошують на навчання

Молоді з інвалідністю пропонують освоїти сучасну IT-професію. Все, що потрібно мати, – бажання розвиватися в новій професії, базові технічні знання та володіння англійською на початковому рівні.

Програму запускає ЮНІСЕФ спільно з компанією EPAM. Мета проєкту – знищення нерівності та бар'єрів у контексті доступу до освіти та соціальної участі.

Цікаво Сімейно орієнтована медицина: як вона працює, і чому це важливо для хворих дітей

Особливість курсу полягає в інклюзивному підході до навчання. Воно відбуватиметься у режимі онлайн й триватиме 6 місяців із частотою 2 – 3 заняття на тиждень.

Хто може взяти участь

Пройти навчальний курс можуть мешканці 35 громад-учасниць ініціативи ЮНІСЕФ "Громада, дружня до дітей та молоді". Вони зможуть:

навчатимуться у групі з іншими студентами;

отримувати додаткову менторську підтримку від спеціалістів ЕРАМ;

відвідувати заняття з англійської мов;

отримають можливість співпраці з ЕРАМ за результатами навчання.

DevOps – це перспективний напрямок в IТ, який дає можливість працювати віддалено і бути конкурентоспроможним на міжнародному ринку праці. Для нас важливо, щоб кожна молода людина в Україні могла реалізувати своє право на якісну освіту, цікаву роботу з достойною оплатою,

– зазначає експерт КСО-проектів ЕРАМ Україна Азіза Хамідова.

Як взяти участь

заповнити заявку;

відвідати вебінар для ознайомлення з деталями;

пройти тест та усну співбесіду.

EPAM Systems Inc. – провідний розробник цифрових платформ, продуктів, складних дизайнів і програмних рішень. Компанія має великий досвід у сфері консалтингу, дизайну та інноваційних стратегій, відтак активно співпрацює з клієнтами для створення дієвих рішень для реальних бізнес-можливостей. Послугами компанії користуються замовники з 35 країн світу. EPAM входить до списків Forbes "25 публічних технологічних компаній із найбільш швидким розвитком" та Fortune "100 компаній, які швидко зростають".