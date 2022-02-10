"Тарілка" для нужденних: українські волонтери відкрили другий банк їжі
Джерело:фейсбук Tarilka.org
Завдяки волонтерам в Україні впроваджується важливий благодійний проєкт – продовольчий банк "Тарілка". Тепер скористатися підтримкою небайдужих зможуть жителі Херсона.
Зауважимо, вперше ініціативу запустили у Львові 2020 року. Основна мета – надати допомогу людям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах.
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Як це працює
Волонтери збирають продукти у магазинах та ресторанах і передають кошики з їжею нужденним – людям з інвалідністю, багатодітним родинам та пенсіонерам. Стандартний набір містить: хліб, овочі, олію, крупи та цукор.
Активісти тішаться, що їхня ініціатива починає масштабуватися. "Культурі продовольчих банків в Україні бути!", – зауважують вони.
Благодійники докладають максимум зусиль, щоб:
- зменшувати кількість органічних відходів;
- надавати їжу тим, хто дійсно цього потребує;
- співпрацювати зі свідомим бізнесом.
Ми маємо свій простір в центрі Херсона, у нас є дружня та активна спільнота волонтерів, у нас є круті партнери які готові нас підтримати овочами та фруктами, а головне у нас є близько 1500 людей які живуть у скруті,
– зазначається на сторінці "Тарілка.Херсон" в інстаграмі.
Повний текст публікації:
Юхуууу! + 1 "Тарілка" в Україні!
Херсон тепер офіційно має свою "Тарілку"
Ми щиро тішимось, що херсонські активісти свого часу зацікавились нашою організацією і навіть приїжджали у жовтні 2021 особисто познайомитись і поволонтерити у нашій "Тарілці" у Львові. І поділившись з ними своїм досвідом і знаннями, ми стали дотичними до цієї чудової події!
Щиро вітаємо вас і бажаємо успіху у цій нелегкій, але такій потрібній справі!
Культурі продовольчих банків в Україні бути!
#tarilka_org #рятуємо_їжу_яка_рятує_людей