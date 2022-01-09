З таємним інгредієнтом: у Чернігові приготували куліш й встановили рекорд

У Чернігові провели низку заходів з нагоди Різдва. Мешканців міста, зокрема, почастували стародавньою козацькою стравою – кулішем.

Куліш готували 8 січня упродовж кількох годин. Нагодувати ним вдалося понад 1 000 містян. Це – абсолютний рекорд Чернігова, що й підтвердили відповідним документом.

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Страву варили прямісінько у центрі міста

Для того, аби приготувати понад 1 000 порцій стародавнього кулешу, організаторам знадобився 200-літровий казан. Процесом керували кухарі-аматори з Великого Дирчина та Лашуків. Вони дотримувалися особливого поліського рецепта, який передають з покоління у покоління.



Куліш готували у величезному казані / Фото "Час Чернігівський"

Кухарі поділилися кількома секретами

Усіх своїх секретів кухарі не розкрили, але розповіли про один із "таємних інгредієнтів". Трави для кулешу – м'яту, чорнобривці, чебрець та полин – збирають у ніч проти Івана Купала, о 4:00. Страву варять чоловіки, хоча сам процес традиційно супроводжується жіночим співом.

Що таке куліш? Це переважно пшоняна страва на м'ясній юшці або на воді, яку затирають салом із цибулею і часником. Його можна приготувати як вдома, так і у польових умовах. Через це його часто варили козаки, коли вирушали у військові погоди. Страву готують упродовж кількох століть, тож до наших днів дійшли багато різних рецептів.



Джерело: Це переважно пшоняна страва на м'ясній юшці або на воді, яку затирають салом із цибулею і часником. Його можна приготувати як вдома, так і у польових умовах. Через це його часто варили козаки, коли вирушали у військові погоди. Страву готують упродовж кількох століть, тож до наших днів дійшли багато різних рецептів.Джерело: "Вікіпедія".

Після приготування різдвяного кулешу на малій міській сцені Чернігова виступали аматорські колективи. Для містян та гостей міста організували святкові гуляння – з танцями, водінням кози та іграми для наймолодших.