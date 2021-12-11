На Тернопільщині створюють національний природний парк

У Тернопільській області створюють національний природній парк "Бережанське Опілля". Також розширяють чинні межі природно-заповідного фонду.

Нині площа природно-заповідного фонду Тернопільської області складає 123 535 гектарів — це 645 одиниць територій та об'єктів.

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Створення парку "Бережанське Опілля"

Заступник голови Тернопільської ОДА Володимир Важинський підкреслив, що нині площа заповідного фонду становить майже 9%. Та її хочуть збільшити до 15%.

Під час засідання ОДА погодила проєкт указу Президента "Про зміну меж території національного природного парку "Кременецькі гори" та збільшення його площі на понад 532 гектари.

Також мовиться й про створення національного природного парку "Бережанське Опілля" орієнтовною площею у майже 12 тисяч гектарів.

Зараз у Тернопільській області вже розташовані три національні природні парки:

"Дністровський каньйон",

"Кременецькі гори",

природний заповідник "Медобори".

Бережани в Тернопільській області: карта