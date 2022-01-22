Як навчити дитину дружнього ставлення до довкілля: 7 найкращих мультфільмів

Довкілля – це затишна оселя, де кожному хочеться почуватися у безпеці. Безперечно, саме люди мають докладати максимум зусиль, аби дбати про добробут природи-неньки. Крім того, важливо показувати належний приклад майбутнім поколінням.

Пропонуємо до вашої уваги мультфільми, які допоможуть навчити дитину дбайливо ставитися до навколишнього середовища. Ці історії захоплюють та надихають!

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5 мультфільми про екологію

"Долина папоротей: Останній тропічний ліс"

Найчастіше смертельною небезпекою для беззахисних тваринок стають саме люди. З цією загрозою стикнулися й герої цього фільму. Їх дім хочуть захопити та знищити чужаки з бульдозерами, вирубавши увесь ліс. Однак маленькі герої – незламні, тож відвойовують те, що по праву належить їм.

Справді, люди наділені неабиякою силою, яку можна використовувати по-різному: пригнічувати та руйнувати, або ж створювати та захищати. Який варіант оберете ви?

"Долина папоротей: Останній тропічний ліс": дивіться трейлер

"Лоракс"

Головна думка фільму – первозданна природа є неоціненною. На жаль, жага наживи затуманює розум бізнесмена Находкінса, тож він вирубує усі дерева. Підприємець створює авторський виріб з листя й багатіє. Однак такий вчинок обертається справжньою екологічною катастрофою – тотальне забруднення та нестача чистого повітря. Згодом він усвідомлює масштаби наслідків та визнає свою провину, а люди дарують життя новим деревам.

"Лоракс": дивіться трейлер

"Мінлива хмарність, можливі опади у вигляді фрикадельок"

Мультфільм, який навчає культури свідомого споживання. В основі історії – молодий вчений Флінт Локвуд. Він розробляє унікальний пристрій, завдяки якому їжа просто падає з неба. Здавалося б, мешканці містечка щасливі, що проблеми нестачі продуктів більше немає. Однак радість тривала недовго. Через нескінченні ресурси місто швидко опиняється на межі екологічної катастрофи. Будьте впевнені, після перегляду цього мультфільму ваша дитина точно подумає перед тим, як викинути не доїдене морозиво у смітник.

"Мінлива хмарність, можливі опади у вигляді фрикадельок": дивіться трейлер

"Бембі"

Культовий мультфільм виробництва Walt Disney, над яким працював і сам геній. Головні герої – маленьке оленятко Бембі, його батьки (мати та батько – Великий Князь лісу) й друзі. Мама малюка гине від пострілу холоднокровних мисливців, тому він залишається віч-на-віч з власними страхами й випробування долі. Це глибоко повчальна історія про те, що жорстоке поводження з тваринами не має місця у цивілізованому суспільстві.

"Бембі": дивіться трейлер

"ЕКО ПЛЮСПЛЮС"

Український анімаційний серіал, що порушує важливі екологічні теми. Мета авторів – підвищення екосвідомості майбутніх поколінь. Розробники прагнуть популяризувати серед широкого загалу корисні звички для захисту довкілля.

Серіал складається з 22 мінімультфільмів, кожен з яких висвітлює певну актуальну проблему:

зміна клімату;

сортування сміття;

переробка відходів;

збереження водних ресурсів;

заощадження електроенергії;

захист лісів тощо.

"ЕКО ПЛЮСПЛЮС": дивіться ролик