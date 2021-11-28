Україна долучилася до різдвяного благодійного ярмарку в Варшаві
28 листопада 2021 , 23:37Читать новость на русском
Джерело:"Укрінформ"
Сьогодні, 28 листопада, у Варшаві відбувся щорічний благодійний різдвяний ярмарок. До заходу традиційно долучилися й українці.
Гостям ярмарку пропонували скуштувати фірмові українські страви та напої – борщ, випічку, каву та інше. Крім того, відвідувачі могли придбати символічні українські подарунки.
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Це дуже хороша акція, оскільки, крім можливості представити себе і презентувати свою країну, кошти, вилучені з продажу цих товарів, підуть на благодійність,
– зазначив посол України в Польщі Андрій Дещиця.
Український павільйон на благодійному різдвяному ярмарку / Фото "Укрінформ"
На ярмарку представили:
- страви з "Ресторації Бачевських";
- продукти українських виробників: "Віденська кава", "Просто Добрий хліб", "Баядера груп";
- майстер-клас з петриківського розпису від художниці Поліни Перової;
- музичний виступ вокалістів студії "Мальва".