В Україні розпочинають діяти обмеження використання пластикових пакетів

З 10 грудня набирають чинності обмеження щодо використання пластикових пакетів в Україні. На першому етапі магазинам, супермаркетам, аптекам, закладам харчування та сфері надання послуг буде заборонено їх безоплатне розповсюдження.

Так, розпочинається реалізація Закону "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України". До порушників застосовуватимуться адміністративно-господарські санкції.

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Чому це важливо

Виняток становлять біорозкладні пакети, а також надтонкі пластикові пакети, призначені для упаковки свіжої риби, м'яса та продуктів із них, сипучих продуктів та льоду.

Сміття, що накопичується на звалищах, несе величезну загрозу для довкілля. Тож усі, кому небайдужа доля планети, усвідомлюють: "Ми маємо докласти максимум зусиль, аби продукувати менше відходів". Зокрема, йдеться про пластик.

Використання пластикових пакетів стане зваженим, а українці поступово звикнуть брати пакети лише за реальною потребою,

– переконаний в.о. Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Він підкреслив, що така практика – не є новою. Вищезазначених правил дотримуються європейці, тож Україна приєднується до руху цивілізованим шляхом. Крім того, завжди є альтернативні рішення – екоторбинки або біорозкладні пакети.