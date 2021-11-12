В Україні створили гру про безпечне працевлаштування: де можна пограти

Всеукраїнський молодіжний центр створив гру "Шлях до роботи". Це 15-хвилинна гра, створена за допомогою чат-бота в телеграмі, яка навчає як безпечно працевлаштуватися.

За сценарієм гра пропонує відчути себе в ролі ще зовсім юного студента або студентки, що отримав нагоду працевлаштуватися на роботу мрії. Щонайменше, саме так спершу видається.

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"Шлях до роботи"

Під час гри головний герой отримує пропозицію про працевлаштування, а згодом його запрошують на співбесіду. Вже тут подальший розвиток подій залежить від кроків гравця.

Гра вчить, щоб не було розбитих надій, втрачених грошей та здоров'я, незрозумілих кол-центрів та неочікуваної суми в конверті. Думаю, ви про таке чули… Сподіваюся, що не стикались,

– розповів комунікаційник Всеукраїнського молодіжного центру Віктор Золотаренко.

Гра пропонує різні рішення в ситуаціях, коли при працевлаштуванні вам пропонують підписати незрозумілі документи, чітко не говорять про умови та оплату праці чи й зовсім пропонують неофіційну роботу.

Спробувати зіграти може будь-хто за домопомогою телеграм-бота за посиланням.



Гра "Шлях до роботи" / Скриншот