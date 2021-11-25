В Україні створять реєстр донорів крові

25 листопада 2021 , 12:52
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

В Україні створять реєстр донорів крові та компонентів крові, а також людей, яким заборонено жертвувати кров. Відповідне рішення схвалив Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 24 листопада.

Як пояснили в МОЗ, постанова покликана посилити безпеку та якість донорської крові та компонентів крові, безпеку донорів і реципієнтів.

Варто знати "Фундація Дім Рональда МакДональда" в Україні святкує 5 років: результати роботи

Реєстр донорів крові

Національний реєстр буде вести облік даних донора, зокрема інформацію про:

  • його медичний огляд;
  • допуск чи відсторонення від донації;
  • здійснені донації;
  • можливі ускладнення, пов'язані з донацією.

У реєстрі будуть результати медогляду донорів перед донацією, інформація про інфекції та про якість крові, визначення групової та резус-належності та інших імуногематологічних досліджень.

Реєстр має забезпечити простежуваність руху донорської крові від донора до реципієнта – "від вени до вени". Крім того, він дозволить в автоматичному режимі підрахувати кількість донацій, що полегшить присвоєння донору статусу "Почесний донор України".

Хто може бути донором


Донором може бути будь-який дієздатний громадянин віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження та в якого немає протипоказань, визначених МОЗ України. Взяття крові та її компонентів у донора дозволяється лише за умови, що здоров'ю донора не буде заподіяно шкоди.

Детальніше з протипоказаннями для донорства крові можна ознайомитись на сайті Центру громадського здоров'я.
Автор: Василь Денисюк