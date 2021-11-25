В Україні створять реєстр донорів крові
Джерело:24 канал
В Україні створять реєстр донорів крові та компонентів крові, а також людей, яким заборонено жертвувати кров. Відповідне рішення схвалив Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 24 листопада.
Як пояснили в МОЗ, постанова покликана посилити безпеку та якість донорської крові та компонентів крові, безпеку донорів і реципієнтів.
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Реєстр донорів крові
Національний реєстр буде вести облік даних донора, зокрема інформацію про:
- його медичний огляд;
- допуск чи відсторонення від донації;
- здійснені донації;
- можливі ускладнення, пов'язані з донацією.
У реєстрі будуть результати медогляду донорів перед донацією, інформація про інфекції та про якість крові, визначення групової та резус-належності та інших імуногематологічних досліджень.
Реєстр має забезпечити простежуваність руху донорської крові від донора до реципієнта – "від вени до вени". Крім того, він дозволить в автоматичному режимі підрахувати кількість донацій, що полегшить присвоєння донору статусу "Почесний донор України".
Хто може бути донором
Донором може бути будь-який дієздатний громадянин віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження та в якого немає протипоказань, визначених МОЗ України. Взяття крові та її компонентів у донора дозволяється лише за умови, що здоров'ю донора не буде заподіяно шкоди.
Детальніше з протипоказаннями для донорства крові можна ознайомитись на сайті Центру громадського здоров'я.