В Україні запускають освітній проєкт SEED від Глобального договору ООН

В Україні оголошують набір на програму SEED від Глобального договору ООН. До участі запрошують усіх, хто має бізнес-ідею, що спрямована на агросферу та сталий розвиток.

Це реальна можливість отримати базові знання з різних напрямків. Зокрема, мовиться про: SMM, проєктний менеджмент, комунікації, фінграмотність, інвестування та юридичні питання бізнесу.

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Чому це важливо

Проєкт націлений на:

створення умов для підвищення якості життя українців;

працевлаштування й самозайнятість населення;

формування регіональних конкурентних переваг шляхом підвищення економічної грамотності людей та забезпечення якісної підприємницької освіти онлайн.

Що пропонують автори ініціативи

Лекції від менеджерів провідних компаній. Стратегічні сесії з експертами для розвитку ідей. Менторську підтримку. Нетворкінг.

Як стати учасником

Участь у проєкті можуть взяти мешканці Київської, Львівської, Рівненської, Миколаївської, Одеської й Харківської областей та підконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей. Подати заявку можуть особи у віці від 18 років. Проєкт є абсолютно безкоштовним.

Для того, аби випробувати свої сили, необхідно: заповнити анкету до 1 березня 2022 року. До неї варто прикріпити посилання на презентацію бізнес-ідеї: у форматі PowerPoint (до 10 слайдів), відео (до 60 секунд) або ж текстового файлу (до 2 сторінок). Експертне журі обере найкращі ідеї, які отримають фінансову підтримку для подальшої реалізації.

Проєкт зосереджений на досягненні прогресу в реалізації таких Цілей сталого розвитку: "Якісна освіта" та "Гідна праця та економічне зростання". Абревіатура SEED розшифровується як: Sustainable, Empowering, Ethic, Diverse.