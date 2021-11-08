Українська IT-компанія Intellias запускає власну IT-школу: як потрапити на навчання

Компанія Intellias, що спеціалізується на інформаційних технологіях, відкриває школу для новачків. Фахівці обіцяють програми на різні ІТ-спеціальності для людей, які розпочинають свій шлях. Щоб стати учасником, вам не знадобляться ані кошти, ані досвід роботи!

Так, 23 листопада стартує перший курс Front-end. Тривалість навчання – 14 тижнів.

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Деталі

IntelliStart пропонує навчитися основ IT та випробувати свої знання на практиці. Однак це – не усе. За результатами навчання найкращим фахівцям запропонують стати членами команди Intellias.

Ми прагнемо бути як SpaceX серед освітніх закладів – інноваційними, проривними та завжди на крок попереду. Потрапивши до школи, ти відчуєш внутрішню атмосферу Intellias – увагу до особистості, а не так-треба-процесів,

– зазначають розробники проєкту.

Особливості школи:

максимум практики;

різнобічне навчання;

індивідуальний підхід;

супровід ментора;

безплатне навчання;

реальні проєкти для портфоліо;

нетворкінг;

зручний графік.