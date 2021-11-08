Українська IT-компанія Intellias запускає власну IT-школу: як потрапити на навчання
Джерело:Intellias
Компанія Intellias, що спеціалізується на інформаційних технологіях, відкриває школу для новачків. Фахівці обіцяють програми на різні ІТ-спеціальності для людей, які розпочинають свій шлях. Щоб стати учасником, вам не знадобляться ані кошти, ані досвід роботи!
Так, 23 листопада стартує перший курс Front-end. Тривалість навчання – 14 тижнів.
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Деталі
IntelliStart пропонує навчитися основ IT та випробувати свої знання на практиці. Однак це – не усе. За результатами навчання найкращим фахівцям запропонують стати членами команди Intellias.
Ми прагнемо бути як SpaceX серед освітніх закладів – інноваційними, проривними та завжди на крок попереду. Потрапивши до школи, ти відчуєш внутрішню атмосферу Intellias – увагу до особистості, а не так-треба-процесів,
– зазначають розробники проєкту.
Особливості школи:
- максимум практики;
- різнобічне навчання;
- індивідуальний підхід;
- супровід ментора;
- безплатне навчання;
- реальні проєкти для портфоліо;
- нетворкінг;
- зручний графік.