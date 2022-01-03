Українські миротворці взяли участь у благодійному марафоні: показали відмінний результат

Українські миротворці у Косово долучилися до марафону Danсon March. Це благодійні змагання, започатковані збройними силами Данії майже 50 років тому.

Учасники марафону стартували поблизу військової бази у Новому Селі. У цьому ж населеному пункті вони згодом й фінішували.

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Військові мали нести на собі 10 кілограмів вантажу

Командира чергової ротації майор Михайло Чаюк повідомив подробиці про маршрут. Його довжина сягала 19,3 кілометра. Учасникам потрібно було пододати цю відстань з 10 кілограмами корисного вантажу та невеликою кількістю води.

Головне те, що змагання дозволило побудувати товариські стосунки між багатонаціональними силами, які входять до складу миротворчих сил KFOR,

– пояснив Чаюк.

Зазначимо, що KFOR – це міжнародні сили під керівництвом НАТО, відповідальні за забезпечення стабільності в Косово. Їх створили відповідно до резолюції Радбезу ООН в 1999 році.

Українці взяли участь у Danсon March / Фото Командування об'єднаних сил ЗСУ



Українці показали відмінний результат

Як наголосив майор, українські миротворці продемонстрували відмінну фізичну форму. На сторінці Командування об'єднаних сил ЗСУ зазначили, що усім їм вдалося вчасно подолати дистанцію. За це військових нагородили відповідними сертифікатами та відзнаками.

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