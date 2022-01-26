Українських підприємиць запрошують на навчання: чому це важливо

Українок запрошують на курс "Соціальне підприємництво – більше ніж бізнес". Це шанс реалізувати власну ідею, спрямовану на допомогу іншим.

Навчання запускає Українська соціальна академія у партнерстві з проєктом "Я зможу!" Фонду Олени Пінчук. Проєкт втілюється за підтримки Фундації Кока-Кола.

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Деталі

Програма є ідеальною для жінок, які прагнуть вирішувати соціально значущі проблеми за допомогою свого бізнесу. У навчанні можуть взяти участь усі охочі жінки-підприємиці. Курс розрахований на 2 місяці, впродовж яких учасники зможуть опанувати 7 освітніх модулів та поспілкуватися з провідними експертами.

Жінки отримають конкретні знання щодо того, як:

знайти та перевірити бізнес-ідею;

проаналізувати ринок;

створити життєздатний продукт.

Кожна учасниця, яка виконає всі завдання та вчасно завершить навчання, отримає можливість позмагатися за грант на розвиток власного соціального бізнесу,

– додають організатори.

Курс є абсолютно безкоштовним. Щоб взяти участь, необхідно зареєструватися за посиланням.

Повний текст публікації:

Набір на курс “Соціальне підприємництво — більше ніж бізнес” продовжено!

Українська соціальна академія спільно з проєктом “Я зможу!” Фонду Олени Пінчук запрошує жінок-підприємиць до навчання!

Протягом 2 місяців ви пройдете 7 освітніх модулів та зможете поспілкуватися з експертами курсу, які навчать вас як:

- знайти та перевірити бізнес-ідею;

- проаналізувати ринок;

- створити життєздатний продукт.

Якщо ви маєте ідею бізнесу або вже зробили перші кроки у підприємництві, якщо хочете за допомогою своє бізнес-моделі розв’язувати соціальні проблеми та допомагати іншим, тоді цей курс саме для вас!

Кожна учасниця, яка виконає всі завдання та вчасно завершить навчання, отримає можливість позмагатися за грант на розвиток власного соціального бізнесу.

Реєстрація на курс відкрита за посиланням: https://bit.ly/3tzSl0D

Курс безкоштовний. Проєкт втілено за підтримки Фундації Кока-Кола.