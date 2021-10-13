Український FoodStr перевіряє продукти на вміст шкідливих домішок: чим унікальний сервіс
Джерело:FoodStr
Стартап FoodStr пропонує простий та доступний інструмент для визначення вмісту шкідливих домішок у продуктах. Це єдиний подібний проєкт в Україні, створений з метою турботи про здоров'я нації.
Програма допоможе свідомо обирати продукти й раціонально розподіляти кошти. Крім того, вам не потрібно витрачати час на аналіз продуктів – це зробить застосунок!
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Про стартап
FoodStr – унікальний проєкт, який заснували вінничани у 2020 році. Розробники стартапу пропонують рішення, яке допоможе споживачам обирати найбезпечніші харчові продукти у магазинах. Мобільний застосунок, за допомогою можна відсканувати товар та дізнатися його склад, доступний для iOS та Android. Перевірка здійснюється в один клік!
Cканер FoodStr / Зображення FoodStr
Мета авторів – зробити українців здоровішими та прищепити їм критичне мислення у виборі продуктів.
FoodStr зриває етикетки та відкриває справжній вміст продуктів. Обирайте найкорисніше для себе і близьких,
– йдеться на сайті FoodStr.
Чим особливий
Мобільний додаток Foodstr пропонує:
- доступ до всеукраїнської бази харчових продуктів;
- детальний опис товарів та інформацію про вплив "єшок" на здоров'я;
- аргументовані вердикти щодо користі чи шкоди певного продукту;
- можливість самостійно додавати нові товари в базу, формувати персональні списки обраних продуктів та ділитися ними;
- об'єктивність та неупередженість – у проєкту немає спонсорів, а у застосунку відсутня реклама.
Як працює сервіс FoodStr: дивіться відео