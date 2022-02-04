Українці люблять ліс і регулярно в ньому бувають: опитування

4 лютого 2022 , 15:01
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Джерело:

WWF-Україна

Більшість українців вважають ліс чудовим місцем відпочинку для себе. Багато також сприймають його як домівку для тварин. Найчастіше українці люблять ліс через чистоту його повітря.

Переважна більшість з опитаних українців стурбована проблемами лісів. Про це свідчать дані опитування, проведені центром Info Sapienc на замовлення WWF-Україна.

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Чим ліс є для українців:

  • місце для відпочинку – 51%,
  • домівка для дикої природи – 36%,
  • економічний ресурс – 12%.

Як часто українці відвідують ліс у теплу пору року:

  • кілька разів на тиждень – 5%,
  • раз у тиждень – 8%,
  • раз-двічі на місяць – 25%,
  • раз-двічі на три місяці – 18%,
  • кожні пів року – 10%,
  • рідше ніж раз у пів року – 11%,
  • не ходять у ліс – 24%.

За що українці люблять ліс:

  • можливість насолодитися красою природи – 37%,
  • забезпечення грибами та ягодами – 36%,
  • притулок для диких тварин і рослин – 34%,
  • місце відпочинку – 34%,
  • функція регулювання клімату – 24%.

 
Ставлення українців до лісів / Інфографіка WWF-Україна

Важливо! Це опитування проведене центром Info Sapienc на замовлення WWF-Україна в листопаді 2021 року в усіх регіонах України, крім тимчасово окупованих.

Загалом опитали 1 тисячу респондентів. Вибірка репрезентативна за параметрами статі, віку, розміру населеного пункту й області.
Автор: Василь Денисюк