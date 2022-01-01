Технологія переробки опалого листя на папір належить українцю Валентину Фречці. Стартап вже запустив першу промислову партію продукту, обсяг якої сягає 1,5 тонни. Наразі екопапір доступний для замовлення онлайн.
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Ідея інноватора полягала в тому, щоб зменшити негативний вплив на довкілля в результаті виробництва паперу. Перші спроби були невдалі, однак з часом все вдалося. Хлопець навіть створив авторське обладнання.
Як це відбувається
- Спершу опале листя відділяють від сміття.
- Далі його підсушують.
- Наступний крок – гранулювання.
- Отриману сировину поєднують з макулатурою у відповідній пропорції.
- З готових рулонів підрядник виготовляє для Re-leaf паперові пакети та іншу продукцію.