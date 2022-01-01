Технологія переробки опалого листя на папір належить українцю Валентину Фречці. Стартап вже запустив першу промислову партію продукту, обсяг якої сягає 1,5 тонни. Наразі екопапір доступний для замовлення онлайн.

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Ідея інноватора полягала в тому, щоб зменшити негативний вплив на довкілля в результаті виробництва паперу. Перші спроби були невдалі, однак з часом все вдалося. Хлопець навіть створив авторське обладнання.

Як це відбувається

Спершу опале листя відділяють від сміття. Далі його підсушують. Наступний крок – гранулювання. Отриману сировину поєднують з макулатурою у відповідній пропорції. З готових рулонів підрядник виготовляє для Re-leaf паперові пакети та іншу продукцію.

Довідка: L’Oréal – одна з найпотужніших косметичних груп світу. Компанія охоплює 35 всесвітньо відомих брендів, зокрема L’Oréal Paris, Garnier, La Roche Posay, Lancome, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Kerastase та інші.