Уряд планує вкрити лісами 20% території України

У межах президентської програми "Зелена країна" уряд хоче збільшити територію лісів до 20% від загальної площі України – це оптимальний показник лісистості. Наразі ж ліси вкривають лише 15,9% території нашої держави.

У межах програми "Зелена країна" загалом планують збільшити площу лісів на 1 мільйон гектарів за найближчі 10 років.

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Як реалізовуватимуть план

Основним виконавцем ініціативи стане Державне лісове агентство, якому належить 73% українських лісів. До кінця 2024 року лісівники планують висадити понад 166 тисяч гектарів лісу.

Ми вже почали збільшувати власні потужності. За ці роки у нас має з'явитися 9 сучасних і технологічних селекційно-насіннєвих центрів,

– розповів Держлісагентства Юрій Болоховець.

Такий центр вже запрацював у Львові, а до кінця року має запрацювати й у Лимані Донецької області. Також технологічні насіннєві центри планують побудувати на Волині, Івано-Франківщині, Хмельниччині, Київщині, Сумщині, Херсонщині й Кіровоградщині.

Які дерева висадять

У межах програми "Зелена країна" лісівники будуть висаджувати одно- та двохрічні сіянці деревних та чагарникових порід – залежно від місцерозташування. Це будуть типові для України дерева:

дуб звичайний,

сосна звичайна,

сосна кримська,

ялина європейська,

ялиця біла,

бук лісовий,

ясен звичайний,

липа дрібнолиста,

клен гостролистий,

клен-явір.