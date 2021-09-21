Уряд планує вкрити лісами 20% території України
Джерело:Міністерство захисту довкілля
У межах президентської програми "Зелена країна" уряд хоче збільшити територію лісів до 20% від загальної площі України – це оптимальний показник лісистості. Наразі ж ліси вкривають лише 15,9% території нашої держави.
У межах програми "Зелена країна" загалом планують збільшити площу лісів на 1 мільйон гектарів за найближчі 10 років.
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Як реалізовуватимуть план
Основним виконавцем ініціативи стане Державне лісове агентство, якому належить 73% українських лісів. До кінця 2024 року лісівники планують висадити понад 166 тисяч гектарів лісу.
Ми вже почали збільшувати власні потужності. За ці роки у нас має з'явитися 9 сучасних і технологічних селекційно-насіннєвих центрів,
– розповів Держлісагентства Юрій Болоховець.
Такий центр вже запрацював у Львові, а до кінця року має запрацювати й у Лимані Донецької області. Також технологічні насіннєві центри планують побудувати на Волині, Івано-Франківщині, Хмельниччині, Київщині, Сумщині, Херсонщині й Кіровоградщині.
Які дерева висадять
У межах програми "Зелена країна" лісівники будуть висаджувати одно- та двохрічні сіянці деревних та чагарникових порід – залежно від місцерозташування. Це будуть типові для України дерева:
- дуб звичайний,
- сосна звичайна,
- сосна кримська,
- ялина європейська,
- ялиця біла,
- бук лісовий,
- ясен звичайний,
- липа дрібнолиста,
- клен гостролистий,
- клен-явір.
Що відомо про "Зелену країну"?
Це програма Президента України Володимира Зеленського. У її межах за найближчі 3 роки планують висадити 1 мільярд нових дерев. А протягом найближчих 10 років – збільшити площу лісів на 1 мільйон гектарів.