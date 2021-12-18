На ярмарку можна було придбати смаколики, новорічні іграшки та інші товари, а також – надихнутися концертом. Зібрані кошти планують спрямувати на лікування дітей та виїзну STEM-лабораторію.

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Діти на ярмарку / Фото "Суспільне"

Про ярмарок

Активними учасниками ініціативи стали учні Центру освітніх інновацій. Так, Анна Рожанська випікала рогалики з шоколадною начинкою разом з братом. Усе свіже, домашнє й ароматне!

Інші дітки підготували ялинкові прикраси – виготовили їх з того, що назбирали у лісі. Відвідувачі ярмарку були вражені не лише красою іграшок, а й свідомістю дітей. "Дуже приємно, коли діти щось роблять своїми руками та вміють це передати іншим. Зробити нам радість та ще й з благодійною метою", – говорить мешканка міста Ганна Власійчук.

Свій внесок зробили й гуртківці "Школи молодого підприємця". З вихованцями центру вони організували першу дитячу STEM-крамницю, у якій продавали власні вироби – дерев'яні фігурки, бомбочки для ванн, мило та навіть бальзами для губ.

Благодійний ярмарок / Фото "Суспільне"