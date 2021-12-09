В Ужгороді цьогоріч встановлять штучну ялинку
9 грудня 2021 , 22:46Читать новость на русском
Джерело:Zaxid.net
Цього року в Ужгороді вперше встановлять штучну ялинку. Очікується, що об'єкт відкриють 18 грудня.
18-метрова ялинка з'явиться на площі Шандора Петефі. Саме тут працюватиме традиційний новорічний ярмарок.
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Деталі
За офіційними даними, місто витратило на:
- штучну сосну – 710 тисяч гривень;
- декоративну огорожу – 60 тисяч гривень;
- світлодіодні гірлянди "Метеоритний дощ" – 37,5 тисячі гривень.
Прикрасять ялинку тими ж кульками, що й торік (білі, срібні, золоті), також докупили частину нових у таких же кольорах. Використають й ілюмінацію, яка була у попередні роки,
– зазначили у міськраді.
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