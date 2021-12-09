В Ужгороді цьогоріч встановлять штучну ялинку

Цього року в Ужгороді вперше встановлять штучну ялинку. Очікується, що об'єкт відкриють 18 грудня.

18-метрова ялинка з'явиться на площі Шандора Петефі. Саме тут працюватиме традиційний новорічний ярмарок.

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Деталі

За офіційними даними, місто витратило на:

штучну сосну – 710 тисяч гривень;

декоративну огорожу – 60 тисяч гривень;

світлодіодні гірлянди "Метеоритний дощ" – 37,5 тисячі гривень.

Прикрасять ялинку тими ж кульками, що й торік (білі, срібні, золоті), також докупили частину нових у таких же кольорах. Використають й ілюмінацію, яка була у попередні роки,

– зазначили у міськраді.

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Ужгородське комунальне підприємство "Парк культури і відпочинку "Під замком" підписало договір про купівлю сосни та фурнітури із тернопільською компанією "Вітал Сіті Груп". Попередньо, ялинку мають доставити в Ужгород до 13 грудня.