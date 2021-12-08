Історична віха: United Airlines стала першою авіакомпанією, яка здійснила рейс на біопаливі

Американська United Airlines стала першою авіакомпанією, яка здійснила пасажирський рейс на екологічно чистому паливі. Літак, на борту якого були присутні 115 пасажирів, вилетів з Чикаго і приземлився у Вашингтоні.

Так, один з двох двигунів авіалайнера 737 MAX 8 був заправлений стійким авіаційним паливом (SAF). Двигуни LEAP-1B розроблені компанією CFM International, якою володіють GE та Safran Aircraft Engines. Вони здатні працювати як на викопному паливі, так і на SAF.

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Ми демонструємо масштабований та ефективний спосіб, завдяки якому компанії можуть об'єднатися та зіграти свою роль у вирішенні глобальної проблеми – вуглецевого сліду,

– зауважує директор United Airlines Скот Кірбі.

Що відомо

SAF розглядають як альтернативу традиційному авіаційному паливу. Для його синтезу замість нафти використовують рослинні або тваринні жири, харчові, побутові або комерційні відходи, пакувальні матеріали, водорості, вуглекислий газ. Такий метод дозволяє скоротити викиди вуглецю, забезпечуючи при цьому енергоємне паливо, необхідне для перельотів на далекі дистанції.

Відповідно до стандартів, встановлених Американським товариством випробувань та матеріалів (ASTM), за нормальних умов експлуатації SAF дозволене лише у суміші зі звичайним авіаційним паливом у співвідношенні 50 на 50. Однак SAF, використане у демонстраційному польоті, хімічно було майже ідентичним звичайному авіапальному.

Для польоту один бак (1 893 літрів) був заповнений SAF, а інший – звичайним паливом. Головна мета – створити біопаливо, яке можна буде використовувати без модифікацій наявних двигунів. Однак отримати дозвіл на комерційне використання доволі непросто. Для цього необхідно пройти численні процедури стандартизації та специфікації.

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! Компанія GE Aviation наразі співпрацює з Emirates Airlines для запуску комерційного літака, що використовує тільки SAF. Попередньо, випробування заплановані на наступний рік.