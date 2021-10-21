З вдячністю у серці: українцям пропонують надіслати листівку військовим

Українців закликають долучитися до важливої ініціативи, що покликана підтримати військових. Так, кожен охочий може надіслати листівку на фронт та висловити вдячність воїнам, які щодня борються за нашу країну.

Листівки будуть надіслані за допомогою "Гуманітарної пошти України" – соціального проєкту, в межах якого волонтерські організації безоплатно передають на схід вантажі для військових. З відділень листівки заберуть представники фондів допомоги українським військовим, щоб передати у підрозділи по всій лінії фронту.

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Автори проєкту переконані, що наші військові потребують не лише матеріальної допомоги, а й простих слів подяки. Відтак підписана листівка – це шанс сказати захисникам та захисницям: "Ми віримо у перемогу і чекаємо на вас вдома!".

Це важливо

Організатори закликають підписати листівку онлайн за посиланням. Акція триватиме до 7 листопада.

Нещодавно ветеран АТО Леонід Остальцев подолав "Найважчий забіг" у військовому спорядженні вагою понад 30 кілограмів. Свою дистанцію він присвятив українським воїнам. Це своєрідний символ вдячності за тяжку службу, адже щодня вони долають нові виклики.

"Пробігши десять кілометрів у військовій амуніції, я почув та прочитав багато теплих слів подяки. Мені приємно, але дуже хочеться, щоб їх також отримали хлопці й дівчата на фронті. Дуже важливо пам'ятати про тих, хто зараз на війні захищає нас, – вважає Леонід Остальцев.