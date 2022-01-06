Від апсайклінгу продуктів до NFT-коктейлів: названо 11 фудтрендів 2022 року

Ресторанна індустрія та галузь виробництва харчових продуктів не стоять на місці. Нещодавно аналітики оприлюднили перелік фудтрендів, які можуть стати ключовими у 2022 році.

Безумовно, разючі зміни внесла й продовжує вносити пандемія COVID-19. Однак в поточній світовій ситуації можна знайти не лише негатив, а й нові можливості.

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Апсайклінг продуктів

Тенденція, яка покликана дарувати ще більше нестандартних рішень та цікавих смаків у майбутньому. Представники галузі впевнено підтримують напрям zero waste та прагнуть зменшити кількість харчових відходів у процесі виробництва їжі. До прикладу, виробник ReGrained представив енергетичні батончики, виготовлені з відпрацьованого зерна. У 2022 році компанії впроваджуватимуть інновації ще активніше.

Мерч від шеф-кухарів

Останнім часом кухарі активно презентують книги та авторські товари. Однак раніше це явище було популярним здебільшого серед телекулінарів. Цього року тренд на різноманітні колаборації та брендовану продукцію набере ще більших обертів.

Виробники у центрі уваги

Пандемія чітко продемонструвала, що ресторанам потрібно цінувати своїх постачальників, адже руйнування ланцюга поставок є вкрай небезпечним. Відтак у 2022 році фермерів та виробників згадуватимуть ще частіше.

Бум напоїв з грибів

Останніми роками неабиякої популярності набирають напої з грибів, до прикладу, комбуча. Така тенденція зберігатиметься й надалі. Левова грива, чага і гриби рейші вже захопили США й розвиватимуться в інших регіонах.

Щастя на кухні

Задоволення робочої сили більше не є обов'язковим у сфері гостинності. На перший план висувається психічно сильна та активна команда. Мовиться про справедливість та нові бізнес-моделі, безплатні навчальні ресурси для кухарів й здорове робоче місце. Очікується, що командні психологи можуть стати пересічним явищем.

Освіта, освіта й ще раз освіта

Особливу увагу приділятимуть розвитку персоналу та комунікації з відвідувачами. Так, варто очікувати на велику кількість конференцій, майстер-класів, відкритих кухонь тощо.

Зростання цін

За даними Food and Agriculture Organization (FAO), наприкінці 2021 року зафіксовано найвищий показник цін на харчові продукти. Зростання триватиме й у 2022 році, а серед основних причин – проблеми ланцюга поставок та інфляційний тиск, особливо у сферах енергетики, транспорту та упаковки.

Відхід від мегаполіса

Все більше флагманських ресторанів вишуканої кухні втечуть у передмістя. У постпандемічному світі вони прагнутимуть бути ближчими до виробників, персоналу та землі. Мета – локальність та власне виробництво.

Заклади-офіси

В умовах пандемії COVID-19 відбувся вимушений перехід на віддалений режим роботи. Однак люди почали втомлюватися від роботи вдома й тікати до закладів, аби "змінити картинку". Так, у 2022 році ресторани почнуть враховувати потреби клієнтів та пропонувати не лише смачні страви, а й комфортний простір для роботи.

NFT

Незабаром тренд на NFT (цифровий актив) може захопити й ресторанну індустрію. До прикладу, кухарі та бармени зможуть створювати й продавати віртуальні предмети колекціонування. Це допоможе їм підвищити прибутковість авторських творів – від страв до коктейлів.

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Податок на м'ясо

Сьогодні на тваринництво припадає 14,5% світових викидів парникових газів. Уряди вважають, що належне оподаткування м'яса може допомогти скоротити шкідливий вплив галузі на довкілля. Зокрема, пошук, розвиток та популяризація рослинних альтернатив дає можливість зробити подібні закони менш болючими для ресторанного бізнесу.