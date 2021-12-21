Поки до Нового року залишаються лічені дні, ми вирішили підбити підсумки року, що минає. Тож які фудтренди домінували в 2021-у – дізнавайтесь у матеріалі.

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1. Вегетаріанство

Понад 11% населення планети – вегетаріанці. Вибір цього фудтренду має різні причини: одні переконані, що таким чином піклуються про тварин й клімат, а інші обґрунтовують своє рішення безумовною користю для здоров'я.

Найпоширенішою формою є класичне вегетаріанство, в межах якого люди не вживають м'ясо, рибу та морепродукти, однак додають до свого раціону молочні продукти, яйця та мед. Є й такі люди, які навідріз відмовилися від споживання молока та яєць – ововегетаріанці та лактовегетаріанці відповідно.

Вегетаріанські продукти / Фото Unsplash

Проте найсуворішим напрямом вегетаріанства є веганство, що не передбачає вживання жодних продуктів тваринного походження. Серед веганів є також фрукторіанці, які вживають лише фрукти, ягоди, горіхи та насіння – усе, що збирається без шкоди для рослин.

При дотриманні збалансованого харчування вегетаріанство не несе жодної загрози організму. Одним із найприємніших "побічних ефектів" вегетаріанства є втрата ваги, адже такий спосіб харчування пришвидшує метаболізм на 16%. Водночас лікарі радять вегетаріанцям регулярно перевіряти вміст вітаміну B12 в організмі.

2. Рослинні альтернативи

Всесвітньовідомі виробники та власники стартапів дедалі активніше шукають шляхи заміни продуктів тваринного походження. Це пов'язано з екологічними наслідками промислового тваринництва та бажанням інвесторів вкладати кошти у проєкти перспективної галузі.

Компанії заміняють не лише м'ясо, але й молочні продукти. Зокрема, виготовляють альтернативне молоко, в основі якого – генномодифікована мікрофлора, створена шляхом ферментації цукру.

Така продукція є менш шкідливою для навколишнього середовища. Виробництво спричиняє на 97% менше парникових газів на відміну від традиційних молочних виробів.

Словенська компанія Juicy Marbles планує стати першим у світі комерційним виробником стейку філе-міньйон на рослинній основі. Для цього cтартап залучив 4,5 мільйона доларів інвестицій.

Своєю чергою, німецький стартап Perfeggt пропонує споживачам рослинні яйця. Перший продукт – це рідка альтернатива яйцям, що виготовлена з бобів та багата на білок. Із суміші можна з легкістю приготувати яєчню або омлет.

Компанія Nestle випробовує рослинні яйця і креветки. Вони виготовлені з морських водоростей, гороху і рослини конжак, яка широко розповсюджена в Азії. Продукт багатий на соєвий білок та жирні кислоти омега-3.

Культовий McDonald's також протестує рослинні бургери у своїх ресторанах. Лімітовану серію вегетаріанських бургерів McPlant від Beyond Meat запустять у продаж з 2022 року. Основне завдання – виявлення попиту на продукт, після чого його можуть остаточно додати в основне меню закладу. Фахівці пояснюють: чим більше цей продукт купуватимуть у мережі, тим дешевше він коштуватиме.

Рослинний бургер / Фото McDonald's

"Зараз ми намагаємося підлаштувати рецептуру McPlant таким чином, щоб бургер був доступним", – зазначають у компанії.

Зауважимо, цьогоріч вітчизняна компанія UA Plant-Based об'єдналася з 5 партнерами, аби продемонструвати споживачам рослинне м'ясо від українських виробників. Так, на виставці World Food Ukraine 2021 представлять:

Eat Me At – фарш і котлети для бургерів, що складають конкуренцію відомим іноземним виробникам рослинного м'яса; Green Go – рибні котлети та унікальні мармурові стейки на рослинній основі; Wanted Vegan – рослинні нагетси, які на смак є ідентичними традиційним, та котлета по-київськи на основі горохового протеїну; Vegurman – альтернативні філе традиційним видам м'яса; Bobinata – м'ясо на основі сої з унікальним міксом спецій і прянощів.

3. Турбота про здоров'я

Здорове харчування вже давно перестало бути лише трендом. Все частіше люди стали задумуватися над тим, який вплив на організм спричиняють ті чи інші продукти. "Ми те, що ми їмо" – переконання, з яким важко не погодитися.

Корисна їжа / Фото Pixabay

Якщо коротко сформулювати основні принципи здорового харчування, цей перелік виглядатиме приблизно так:

Надавайте перевагу "правильним" жирам, натомість намагайтесь обмежити вживання смаженого. Рахуйте калорії та витрачайте більше, ніж споживаєте. Снідайте, як король, обідайте, як принц, а вечеряйте, як жебрак – це правило чудово окреслює те, якими мають бути порції страв у різний час доби. Пийте більше води. Позбудьтеся "харчового сміття" – кетчупу, майонезу, ковбас, консервів, снеків, вафель, круасанів, цукерок, газованих напоїв та соків. Мінімізуйте споживання алкоголю – це шкода для організму та зайві калорії. Фрукти та солодощі їжте до 12 години. Додайте до раціону продукти, важливі для збалансованого харчування: грейпфрут, ананас, броколі, шпинат, авокадо, бобові, спаржу, яйця, рибу, морепродукти, індичку та яловичину. Не переїдайте. Експериментуйте зі смаками. Останній прийом їжі – за 3 години до сну.

Фрукти / Фото Pixabey

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4. Жири – в пріоритеті

Нарешті міф про те, що жири – це зло, остаточно зруйнований. Згадаймо лише бум "правильного харчування", який охопив людей у 2015 – 2018 роках. П'ять прийомів їжі на добу, суворий підрахунок калорій, яблука, гречка, варена куряча грудинка, огірок без солі, риба на пару та овочі гриль. Натомість повна заборона на вживання жирних та смажених продуктів.

Нарізка / Pixabey

Та останніми роками популярності набирає абсолютно новий спосіб харчування – кето-дієта. Ключовий принцип – максимальна відмова від вуглеводів на користь жирів та білків. Однією із зіркових прихильниць такого харчування є українська співачка Тіна Кароль. Вона розповіла, що схуднути до бажаної ваги їй вдалося саме завдяки кетозу (процес, що запускається в організмі внаслідок мінімізації від вуглеводів та зосередження на білках та жирах). Так, попдіва може дозволити собі їсти масло, сало, сосиски та сири. Однак усе це – без хліба.

"Клин клином – потрібно їсти жири. Хоч би як це складно і дивно не звучало. Коли ви їсте жири, ви вбиваєте свої жири цим", – відзначила Тіна Кароль.

Так, дотримуючись кето-дієти ви можете їсти:

м'ясо;

рибу;

морепродукти;

яйця;

авокадо;

горіхи;

масло;

сири;

ковбаси;

овочі з низьким вмістом вуглеводів.

Варто звести до мінімуму споживання:

круп й крохмальних продуктів: картопля, гречка, рис, макарони, вівсянка;

бобів та квасолі;

хліба;

фруктів (окрім ягід);

солодощів;

алкоголю.

Проте пам'ятайте, що завжди варто консультуватися з лікарем та підбирати систему харчування індивідуально.

5. Домашня кухня, ресторани швидкого обслуговування та доставка

Пандемія COVID-19 назавжди змінила наш звичний устрій життя. Зокрема, дещо видозмінилися звички у приготуванні та споживанні їжі. Однак немає нічого абсолютного, усе варіюється.

Так, левова частка людей стала частіше готувати вдома, експериментувати зі стравами та випічкою. Інші ж надали перевагу закладам швидкого харчування, замовленню їжі в улюблених ресторанах "з собою" або послугам доставки.

Доставка / Фото Pinterest

6. Фермерська продукція

Впродовж останнього року стрімко розвивається галузь фермерських господарств, які пропонують крафтову продукцію. Так, нещодавно в Україні запустили першу гастрономічну онлайн-мапу "Дороги гурманів". Проєкт об'єднав 130 крафтових виробників з усієї країни, а згодом це число лише зростатиме. Розробники мають на меті вирішити одразу два завдання: допомогти українцям ознайомитися з найсмачнішими закладами, а виробникам – заявити про себе та знайти справжніх поціновувачів своєї продукції.

Крім того, пандемія COVID-19 не лише обмежила можливості закордонних мандрівок, а й надала поштовх внутрішньому туризму. За допомогою мапи усі охочі зможуть познайомитися з вітчизняними виробниками фруктів, овочів, меду, яєць, сиру, м'яса, риби, устриць, равликів, пива та вина.

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7. Екологічність – від виготовлення до пакування

У 2021 році питання впливу людини на довкілля було одним з найактуальніших. Перш за все, про свій внесок активно задумуються самі споживачі. Так, останніми роками вони стали відмовлятися від одноразових стаканів на користь власних горняток.

Крім того, виробники беруть до уваги не лише якість своїх продуктів, а й екологічність пакування. До прикладу, українська компанія запропонувала альтернативу пластику – пакети з кукурудзяного крохмалю.

Екошопер / Фото Pinterest

Нагадаємо, від 10 грудня в Україні заборонили безкоштовне розповсюдження тонких пластикових пакетів. До порушників застосовуватимуть санкції. Виняток становлять пакети, що використовуються для м'яса, риби та продуктів з них, а також сипучих продуктів, для яких пакет є первинною упаковкою. Детальніше про заборону та штрафи – читайте у матеріалі.