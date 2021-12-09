Виробник екотоварів Grove вийде на біржу через злиття зі SPAC Річарда Бренсона

Виробник екологічно чистих товарів Grove Collaborative виходить на біржу через злиття зі SPAC, що спонсорується Virgin Group Річарда Бренсона. Угоду оцінюють у 1,5 мільярда доларів.

Очікується, що вона принесе компанії виторг у розмірі до 435 мільйонів доларів. Після завершення операції акції Grove почнуть торгуватися на Нью-Йоркській фондовій біржі під тикером GROV.

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Серед інвесторів – Lone Pine Capital, General Atlantic, Sculptor Capital Management та Пол Полман – колишній гендиректор Unilever.

Про компанію

Grove – провідний виробник екологічно чистих споживчих товарів. Компанія базується у США. В асортименті наявні товари для побуту, особистої гігієни, дітей, дому, тварин тощо. Продукцію бренду регулярно купують близько 1,5 мільйона клієнтів.

Ми переконані, що сталий розвиток – це єдине майбутнє, і те, що ми робимо зараз, має значення,

– зауважують у компанії.

Компанія вже використовує нейтральний пластик та має сертифікат CarbonNeutral. До 2025 року вона має намір повністю відмовитись від пластику. Крім того, сьогодні перевезення та обладнання Grove є на 100% вуглецево-нейтральними. Глобальна мета – досягнення нульового рівня викидів вуглецю до 2030 року.

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