Вперше в Україні: на Харківщині запустили лінію переробки упаковки Tetra Pak
11 листопада 2021 , 15:36Читать новость на русском
Джерело:Зміївська паперова фабрика
На Зміївській паперовій фабриці, що на Харківщині, розпочала роботу інноваційна виробнича лінія з переробки упаковки Tetra Pak та її аналогів. Це вагоме досягнення для України, що наближає галузь поводження з відходами до стандартів ЄС.
Так, здійснюватиметься повний цикл переробки всіх компонентів упаковки. Зокрема – поліетилену та алюмінію.
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Деталі
На підприємстві провели модернізацію, а саме – встановили надсучасне європейське обладнання, стандартизоване в усьому світі. В результаті загальна виробнича потужність лінії з переробки картонної упаковки для напоїв та харчових продуктів збільшилася на 25%. Відтак, щороку підприємство зможе:
- переробляти до 15 000 тонн цього виду упаковки;
- виробляти понад 4 000 тонн високоякісної поліалюмінієвої гранули, яка широко застосовується у виробництві меблів, оздоблення, дорожніх покриттів тощо.