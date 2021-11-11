Вперше в Україні: на Харківщині запустили лінію переробки упаковки Tetra Pak

На Зміївській паперовій фабриці, що на Харківщині, розпочала роботу інноваційна виробнича лінія з переробки упаковки Tetra Pak та її аналогів. Це вагоме досягнення для України, що наближає галузь поводження з відходами до стандартів ЄС.

Так, здійснюватиметься повний цикл переробки всіх компонентів упаковки. Зокрема – поліетилену та алюмінію.

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Деталі

На підприємстві провели модернізацію, а саме – встановили надсучасне європейське обладнання, стандартизоване в усьому світі. В результаті загальна виробнича потужність лінії з переробки картонної упаковки для напоїв та харчових продуктів збільшилася на 25%. Відтак, щороку підприємство зможе:

переробляти до 15 000 тонн цього виду упаковки;

виробляти понад 4 000 тонн високоякісної поліалюмінієвої гранули, яка широко застосовується у виробництві меблів, оздоблення, дорожніх покриттів тощо.

Проєкт є результатом співпраці Зміївської паперової фабрики та світового лідера у галузі виробництва упаковки й устаткування для харчової промисловості. Мета компаній – працювати згідно з принципами економіки замкнутого циклу. Загальні інвестиції у реалізацію ініціативи склали близько 1,7 мільйонів євро.