Як говорити про свої недоліки на співбесіді: корисні поради

Під час співбесіди на бажану посаду усі ми звикли говорити про свої переваги. Кому ж неприємно хвалити себе та слухати компліменти у відповідь? Однак як поводитися, якщо HR запитав про ваші недоліки? Розповідаємо у матеріалі.

Єдино правильне рішення – чітко визнати свої недоліки, прийняти їх та працювати над собою. Поважайте себе та не соромтеся говорити про те, у чому ви неідеальні.

До теми Мобільність, колаборація та інклюзивність: принципи, що мотивують людей в МакДональдз

Як говорити про свої недоліки: декілька порад

Перетворіть мінуси у плюси. До прикладу, якщо у вас недостатньо досвіду, переконайте роботодавця, що ви прагнете вчитися, вчитися й ще раз вчитися. Відповідайте на питання швидко й не задумуючись. Не мовчіть і не бійтеся. Не "викручуйтеся" й говоріть лише правду. Продемонструйте, що ви займаєтеся саморозвитком та намагаєтеся позбутися свого недоліку. Вірте у себе та цінуйте свої досягнення. Будьте впевнені у собі (зауважте, не самовпевнені) – ця риса завжди надихає працедавця.

Насамкінець, роботодавець – вам не ворог. Ця людина завжди зацікавлена у тому, аби ви максимально розкрилися та продемонстрували свої особливості. Налаштуйтеся на позитив й будьте впевнені: нерідко шанс дають за доволі банальну річ, яка нині стала розкішшю, – це чесність.