З пластиком, склом та електронікою усе більш-менш зрозуміло. Однак нерідко виникають труднощі з сортуванням окремих предметів побуту або особистої гігієни.

Так, фахівці екоорганізації "Україна без сміття" розповіли, як правильно сортувати скляний флакон від антиперспіранту.

Сортування у три кроки

Зняти пластикову кришечку. На станції вона потрапляє в окремий контейнер для поліпропілену. Відділити кульку й тримач від скляного флакона. Ці елементи спрямовують до контейнера з немаркованими кришечками. Скляний флакон відправляється до контейнера з прозорим склом.

Важливо! Усі компоненти мають бути чисті та сухі.

Зауважують, що схема сортування пластикового дезодоранту – аналогічна, однак залежно від маркування сам флакон відправляють або на переробку, або на спалювання.

Повний текст публікації "Україна без сміття":

Цей епізод — про сортування звичного багатьом засобу особистої гігієни. Показуємо, як дбаючи про себе, дбати і про довкілля.

Що треба знати про сортування такої тари

Скляний флакон* антиперспіранта має кілька компонентів. Розбираєте його – і все на переробку!

Пластикова кришечка — це поліпропілен, для нього на станції є окремий контейнер.

Кульку та тримач треба відділити від скляного флакона. Іноді ці детальки піддаються, якщо розбирати просто руками. Але значно легше це зробити, використовуючи ніж, щоб піддіти їх. Тільки робіть це максимально обережно, щоб домашнє сортування було безпечним. Усе це — в контейнер із немаркованими кришечками.

Скляний флакон — до контейнера з прозорим склом.

Як завжди – все має бути чистим і сухим. Без винятків і компромісів.

*Якщо флакон антиперспіранта пластиковий, то схема сортування усіх компонентів така ж, тільки сам флакон залежно від маркування – або на переробку, або на спалювання.

А що далі з вторсировиною?

Із поліпропіленової кришечки зроблять пластикову гранулу, з якої потім виготовлятимуть різноманітні предмети: тази, відра, іграшки тощо.

Кулька й тримач теж стануть пластиковою гранулою. І перевтілитися ця гранула може в посуд, кришки для консервації, інвентар для офісів, вимикачі й корпуси розеток.

Скляний флакончик подрібнять і використають для створення нової скляної тари..

