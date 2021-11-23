Як приготувати класичний грецький салат за 15 хвилин: простий та доступний рецепт
Джерело:Bene Gusto
Грецький салат або "Хоріатики" (сільський салат) – саме так називають одну з найпопулярніших овочевих страв світу. За легендою, його рецептуру винайшли ще у Стародавній Греції.
Сьогодні скуштувати цей салат можна не лише на його батьківщині, а й у численних ресторанах світу. Ба більше, ви можете навіть придбати його у супермаркеті. Однак ще краще – приготувати власноруч вдома!
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Зберігайте рецепт класичного грецького салату, продукти для якого можна знайти у будь-якому магазині. Крім того, на приготування страви ви витратите не більше ніж 15 хвилин.
Інгредієнти
Для класичного грецького салату підготуйте:
- 3 помідори
- 2 огірки
- 1 болгарський перець
- 1 цибулина шалот
- 3 столові ложки оливок
- 150 грамів сиру фета
- 3 столові ложки оливкової олії
- пів чайної ложки сушеного орегано
- сік половини лимона
- сіль
- перець
- 1 чайна ложка винного або яблучного оцту
- дрібка цукру
Приготування
- Заправка: до оливкової олії додати сіль, перець, лимонний сік та сушений орегано. настоятися.
- Маринована цибуля: нарізати тонкими півкільцями цибулю шалот або синю цибулю, додати дрібку цукру та винний оцет. Залишити маринуватися.
- Овочі: нарізати великими кубуватими шматочками огірки, перець, томати.
- Зібрати салат: до овочів додати мариновану цибулю та оливки.
- Полити зверху заправкою та добре перемішати.
- Додати до суміші сир фета, нарізаний великими кубиками.
- Готовий грецький салат можна посипати свіжим або сушеним орегано.
Швидко, просто та корисно! Така страва чудово підійде як для буденної легкої вечері, так і для частування гостей. Смачного!