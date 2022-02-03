Як відкрити соціальний бізнес: для молоді Івано-Франківська створили мапу з прикладами

В Івано-Франківську школярам та молоді представили карту соціальних підприємств. Це – ініціатива молодіжної організації "Стан".

Карта допоможе ознайомитися з прикладами соціальних підприємств. Деякі з них функціонують в Івано-Франківську вже давно, інші – відкрили зовсім нещодавно.

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Подробиці про мапу соціальних підприємств

Завдяки цій мапі молодь зможе дізнатися більше про те, як відкрити власний соціальний бізнес. Зокрема – як шукати партнерів й бути залученими до розв'язання соціальних проблем громади.

Ініціатори прагнули продемонструвати справді дієві приклади соціального впливу в низці напрямків. Згадані підприємства, які допомагають нужденним, майстерні, та простори, зокрема – освітні.

Мапа – хороший інструмент і для викладачів. Адже ті можуть запроваджувати соціальне підприємництво як предмет за вибором. Вона може зацікавити й батьків, які хочуть розвивати такі навички у своїх дітей.

Які ініціативи наводять автори карти: