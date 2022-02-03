Як відкрити соціальний бізнес: для молоді Івано-Франківська створили мапу з прикладами
Джерело:"Громадський простір"
В Івано-Франківську школярам та молоді представили карту соціальних підприємств. Це – ініціатива молодіжної організації "Стан".
Карта допоможе ознайомитися з прикладами соціальних підприємств. Деякі з них функціонують в Івано-Франківську вже давно, інші – відкрили зовсім нещодавно.
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Подробиці про мапу соціальних підприємств
Завдяки цій мапі молодь зможе дізнатися більше про те, як відкрити власний соціальний бізнес. Зокрема – як шукати партнерів й бути залученими до розв'язання соціальних проблем громади.Важливо! Ініціатори прагнули продемонструвати справді дієві приклади соціального впливу в низці напрямків. Згадані підприємства, які допомагають нужденним, майстерні, та простори, зокрема – освітні.
Мапа – хороший інструмент і для викладачів. Адже ті можуть запроваджувати соціальне підприємництво як предмет за вибором. Вона може зацікавити й батьків, які хочуть розвивати такі навички у своїх дітей.
Які ініціативи наводять автори карти:
- "Клаптик" – творча майстерня та швейний коворкінг;
- Up Lab – перетворюють відходи на корисні речі;
- RE:laboratory – просувають свідоме споживання та переробку;
- Comfort Kitty – дбають про безпритульних кішок;
- Roboclub – навчають роботехніки та програмуванню;
- "Невгамовні" – створюють освітній простір;
- "Вдома" – вільний простір для корисних ініціатив;
- Urban Space 100 – підтримують міські проєкти;
- "Кайзен" – практикують нові формати навчання;
- Центр освітніх інновацій – створюють можливості для дитячих інновацій;
- Ba&Di Freelance – допомагає літнім людям заробляти;
- "Квадрат Курбаса" – сімейний гастрономічний арт-фестиваль.