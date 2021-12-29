Як запланувати наступний крок у кар'єрі: корисні поради

Іноді пошук відповідного роботодавця та посади відкриває можливості, які раніше були непомітними або здавались нереальними. Проте зробити вибір буває непросто.

Незалежно від того, чи вирішуєте ви кардинально змінити кар'єрний курс або перейти на іншу посаду, зробити вибір буває непросто. Тут варто зосередитися на трьох аспектах: цілі, людях та темпі.

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Ціль

На перший погляд, завдання визначити, навіщо ми живемо й працюємо, здається надто глобальним. Насправді ціль зводиться до двох речей: визначити, кому ви хочете допомогти своєю роботою та яким чином.

Найшвидший спосіб розкрити ціль, яка вами рухає, – згадати, коли ви востаннє закінчували довгий день, відчуваючи приплив енергії та гордість за те, що ви щойно зробили, навіть якщо сам проєкт ще далекий від завершення.

У такі моменти ми повністю відповідаємо своїм цінностям та місії. Це стан потоку. Поставте собі наступні питання:

Які цілі привертають вашу увагу та спонукають діяти?

Як ви хочете витратити свій час, гроші та вплив відповідно до власних цінностей?

Які дії, досвід та внесок хотіли б ви залишити після себе?

Ці питання не стосуються ваших умінь, досвіду чи компетенцій. Коли наша робота відповідає тому, що для нас важливо, вона природно розвиває всі необхідні навички.

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Люди

Ми часто упускаємо той факт, що наші колеги – один із важливих факторів нашого індивідуального потенціалу розвитку та напрямки кар'єри.

Ті, з ким ви безпосередньо працюєте, визначають, який досвід ви набудете, які лідерські якості успадкуєте та який досвід отримаєте. Шукайте команду, яка не просто вам подобатиметься. Шукайте тих, на кого хочете бути схожими. Поставте собі такі питання:

Яке коло людей втілює ваші ідеали щодо амбіцій, балансу, досвіду та пріоритетів?

Хто з лідерів (у вашій компанії, спільноті та у всьому світі) має навички та репутацію, які ви сподіваєтеся розвинути?

Які наставники чи спонсори потрібні вам на робочому місці, щоб забезпечити необхідний контроль чи можливості?

Як вам проводити більше часу з групою однодумців, які надихають, виховують вас та відчиняють перед вами двері можливостей?

Подумайте, що вас мотивує: конкуренція чи співпраця всередині команди? Якщо поточна команда не відповідає вашому ідеалу, шукайте наставників та партнерів у більшій організації, у вашій спільноті чи онлайн.

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Темп

Ваш бажаний темп визначається вашими цілями та поточними життєвими обставинами, тому ваша ідеальна роль може з часом змінитись.

Розчарування виникають, коли професійні та особисті вимоги не співпадають. Щоб спробувати знайти правильний баланс, поставте собі такі запитання:

Як часто ви хочете, щоб від вас очікували підвищення рівня ваших навичок та знань на цьому етапі вашої кар'єри?

Яким є ваш ідеальний графік для просування? Хто ви на цьому етапі кар'єри – спринтер чи марафонець?

Яку роль ви хочете відіграти у плані змін та внеску? Ви хочете відразу керувати чи грати допоміжну роль?

Подумайте, чи відповідає ваше поточне середовище цим відповідям. Ви прагнете пригод і тиску, властивих стартапу на ранній стадії, або усталеного прогресу та рутини стабільної компанії?

Як оцінити себе на відповідність кар'єрним можливостям

Планування наступного кар'єрного кроку – це досвід, що надихає. Це дозволяє вам узгоджувати свою роботу з вашими пріоритетами та цінностями та уникати впливу грошей, посад чи інших факторів, які самі по собі не приносять задоволення.

Незалежно від того, проходите ви співбесіду в новій компанії або просто оцінюєте, наскільки поточна роль вам підходить, використовуйте наступні питання.

Ціль (культура):

Які захоплення та цілі об'єднують членів команди за межами їхніх робочих обов'язків?

Які цілі рухають найкращими виконавцями у цій компанії?

Яку спадщина прагне створити ця компанія/команда?

Люди (мотивація та стимули):

Які якості працівників найефективніші в цій організації?

Як ця команда/компанія інвестує у розвиток та навчання співробітників у довгостроковій перспективі?

Які короткострокові та довгострокові пріоритети для виконання цієї ролі?

Темп (лідерство та бачення):

Як і коли у цій команді стимулюються та вимірюються ключові результати?

Як керівництво реагує на колег, які погано справляються та відчувають труднощі?

Як найкращі співробітники отримують просування та уникають емоційного вигоряння?

Витративши час на оцінку своїх цінностей, у майбутньому ви зможете уникнути застою у кар'єрі, вигорання та втрати роботи через еволюцію галузі.