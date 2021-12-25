Як засолити сьомгу: домашній рецепт

Бутерброд з маслом і шматочком слабосоленої сьомги завжди буде прекрасним доповненням до сніданку. Також слабосолена сьомга буде чудовою закускою на святковому столі.

Крім того, це буде відмінний напівфабрикат для суші та ролів. Готується солона сьомга швидко.

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Інгредієнти:

шматочок філе сьомги (приблизно 0,5 кілограма),

2 столові ложки солі,

2 столові ложки цукру.

Спосіб приготування

Сьомгу вимити й обсушити. Тим часом сіль з'єднати з цукром і пересипати цією сумішшю рибу так, щоб вона розподілилася по шматочках рівномірно. Підготовлену сьомгу укласти в скляний контейнер, накрити кришкою або затягнути харчовою плівкою та поставити в холодильник. Якщо ви солете філе великим шматком, його слід витримати в холоді 1 добу. Якщо ж шматочки невеликі, для засолу вистачить 12 – 15 годин.

У такий спосіб можна солити не тільки сьомгу, але будь-яку червону рибу, наприклад, форель, горбушу, кету.