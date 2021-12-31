Як змінити професію у 2022 році: корисні поради

Зміна професії – серйозне та непросте рішення, особливо якщо вам не вистачає досвіду в новій сфері. Втім, якщо ви зайшли в глухий кут на нинішньому місці й уже відчуваєте ознаки вигоряння, то, ймовірно, краще почати діяти.

Для тих, хто готовий зробити цей крок і змінити професію у 2022 році, є декілька корисних порад.

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Змиріться з ризиком

Якщо ви збираєтеся перейти в нову сферу, необхідно реалістично оцінювати ризики. Поставте собі наступні питання:

На який рівень ризику ви готові піти?

Як ви реагуєте на невідомі обставини, які можуть спрацювати (або ні) на вашу користь?

Чи тримаєтеся ви за поточну роботу просто тому, що боїтеся нестабільності?

Зверніться до людей із цієї сфери

Встановіть контакт з людьми з індустрії, в якій ви хочете працювати, це підвищить ймовірність того, що ви отримаєте заповітну посаду. Якщо вам не подобається цей підхід, подумайте про нього як про обмін ресурсами.

Один із авторів Fast Company Діна Сміт радить: "Розглядайте нетворкінг як можливість віддавати, а не лише отримувати. У вас обов'язково знайдеться те, що ви можете передати іншим, і, можливо, ви можете запропонувати набагато більше, ніж вам здається".

Нетворкінг може стати ще однією корисною навичкою, яка допоможе вам реалізувати свою мрію. Пам'ятайте, що наступна людина, з якою почнете розмову, може стати тим, хто вам у цьому допоможе.

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Подолайте кар'єрний застій

Згідно з опитуванням, проведеним у серпні 2021 року, працівники зберігають посаду, яка не приносить їм задоволення, через низьку самооцінку та/або труднощі для того, щоб вибратися з кар'єрного застою.

Намагайтеся відігнати такі думки, як "я їм не підходжу" або "вони не наймуть такого, як я". Один зі способів – запитати себе, якого прогресу ви зможете досягти на поточній посаді. Не дозволяйте невпевненості заважати спробувати щось нове. Якщо ви хочете іншу роботу з кращими умовами та більшою гнучкістю, то сформуйте план і дійте.

Покажіть, що маєте необхідні навички

Можливо, вам бракує деяких навичок, щоб почати з середнього рівня в новій галузі. Однак це не означає, що вам нема чого запропонувати – у вас вже є досвід, і ви можете застосувати його на новому місці.

Втім, не варто ігнорувати ознаки того, що ви недостатньо кваліфіковані для тієї чи іншої роботи. Попрацюйте над своєю адаптованістю: перерахуйте всі перешкоди на шляху до нової посади та подумайте, як ви можете їх подолати.

Оцініть свою фінансову готовність

Щоб зробити такий серйозний крок, як змінити професію, потрібна не лише сміливість, а й стабільне фінансове становище. Якщо у вас достатньо заощаджень, ви зможете звільнитися, ще не влаштовуючись на нову роботу. Інший варіант – затриматися на поточному місці та у вільний час шукати нове.

Експерти також рекомендують враховувати інші витрати, які можуть виникнути після звільнення. Наприклад, медичні послуги та навчання. Подумайте, на який фінансовий ризик ви готові піти й не забувайте враховувати тих, хто розраховує на вашу підтримку.