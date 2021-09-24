Які професії є найбільш високооплачуваними в Україні: рейтинг
24 вересня 2021 , 23:49Читать новость на русском
Джерело:grc.ua
Аналітики кадрового порталу grc.ua з'ясували, які фахівці є найбільш затребуваними й високооплачуваними в Україні. Так, вони оприлюднили рейтинг за результатами серпня 2021 року.
За даними компанії, роботодавці найактивніше шукали фахівців у таких галузях: продажі (18,3%), IT (11,3%), медицина й фармацевтика (6,8%).
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Найбільш високооплачувані професії: результати дослідження
Кадровий портал представив рейтинг професій та середніх заробітних плат представників. П'ятірка найбільш високооплачуваних фахівців України виглядає так:
- IT-фахівці – понад 55 тисяч гривень;
- керівники – близько 41 тисячі гривень;
- спеціалісти у галузі "Будівництво, нерухомість" – 31,3 тисячі гривень;
- співробітники державних структур та некомерційних організацій – 31 тисяча гривень;
- юристи – 29 тисяч гривень.
Найбільш високооплачувані фахівці України / Інфографіка grc.ua