Психотерапевтка та сертифікована лайф-коуч Тесс Брігам розповіла про декілька трюків, які миттєво допоможуть вам відчути впевненість у собі. Ось декілька її порад.

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1. Блокуйте негативні припущення про себе

Уявімо ситуацію, коли керівник попросив вас провести презентацію для команди. Забудьте про те, що ви боїтеся виступати перед іншими! Киньте виклик негативним переконанням про себе, замінивши їх позитивними. Це може бути так само просто, як говорити собі щодня: "Я чудовий оратор, і люди хочуть чути мої ідеї". Повторюйте ці слова неодноразово та вимовляйте їх вголос. Ви відчуєте, що схвильованість змінилася підготовленістю.

2. Не говоріть "я думаю" або "я не впевнений"

Відмовтеся від "слабких" висловів, натомість використовуйте конструкції, які зроблять вас більш професійним та здібним.

До прикладу, фрази "На мою думку" або "Я не впевнений" замінюємо на "Я вірю". Так ви берете повну відповідальність за свої слова та демонструєте спокійну впевненість. Викидайте непотрібне зі свого лексикону!

3. Згадайте час, коли ви почувалися впевнено

У гру вступає корисна вправа, в основі якої – візуалізація. Якщо ви маєте виконати важливе завдання, однак нервуєте, просто відтворіть у своїй пам'яті попередній досвід, коли ви були сповнені енергії, зосередженості та досягнень.

Потрібно зробити лише два кроки:

Проаналізуйте подію на предмет того: що ви робили?, хто там був?, яку реакцію ви отримали від інших?, що ви відчували, коли все скінчилося?; Візьміть цю позитивну енергію та впевненість із собою у теперішній час.

4. Вийдіть із соціальних мереж

Ніколи не порівнюйте себе з іншими. Єдина людина, з якою можна таке практикувати, це ви самі. Нерідко у соцмережах люди демонструють яскраву картинку, яка не відповідає дійсності. Це породжує комплекси та невпевненість у власних силах. Пам'ятайте, ідеальних людей (як і ідеального життя) не буває.

Впевненість – це про віру в себе, у свої здібності та в те, де ви знаходитесь у своїй особистій подорожі. Якщо ви прагнете чогось досягти, на деякий час відмовтеся від перегляду сторінок в соцмережах. Замість цього скористайтеся щоденником, де ви зможете чітко розписати усі маленькі й великі перемоги, якими пишаєтеся.

5. Носіть те, що змушує вас почуватися сильним

Носіть речі, у яких ви відчуваєте себе королем чи королевою! Сукня, костюм, спідниця, джинси, аксесуар – у кожного є саме той образ, який дозволяє почуватися на всі 100%. За результатами досліджень, одяг може впливати на наші когнітивні процеси. Так, вдало підібране вбрання може підвищити вашу продуктивність та покращити враження про вас в інших людей.