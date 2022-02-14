Якісний та безпечний: на Вінниччині подружжя побудувало екобудинок

На Вінниччині подружжя побудувало екологічний будинок. Більшість матеріалів, що застосовувалися під час будівництва, є природними.

Олена та Олександра Кушпіт проживають у селі Велика Вулига (Тульчинський район). Ось вже 8 років вони пишаються тим, що їхня оселя є дружньою до довкілля.

Цікаво Скільки вторсировини McDonald's віддав на переробку у 2021 році: цифра вражає

Обирають екологічне

Ідея сімейного проєкту виникла ще у 2012 році. Для того, щоб побудувати екохату, знадобилися тюки соломи та дерев'яний каркас.

Ми вважали, що це нереально побудувати у нас на Вінниччині. Але потім виявилося, що є людина, яка займається таким будівництвом. Ми з ним зв'язалися, він розповів, як це буде виглядати, як проходитиме процес. І за кілька місяців ми почали будувати будинок,

– розповіла пані Олена.

Як будували оселю

Облаштували стрічковий фундамент. Зробили дерев'яний каркас. Встановили солом'яні тюки, виготовлені за допомогою тюкопреса. Поштукатурили стіни. Дах з металочерепиці утеплили соломою. Вікна обрали металопластикові для кращого зберігання тепла.

Переваги екобудинку

заощаджує енергію;

не шкодить навколишньому середовищу;

не вбирає у себе вологу;

вартість будівництва аналогічна до цегляної споруди;

є міцним та довговічним.

"В США є такі будинки, яким понад 120 років і вони прекрасно збереглися. Там товста деревина і солома ніби законсервована всередині стіни і нічого з нею не відбувається", – додає власниця будинку.

Унікальний екобудинок на Вінниччині / Фото Вінниця.info