Який напій найкраще допомагає уповільнити старіння: думка дієтологині

Старіння – це природний процес людського організму, який потрібно навчитися приймати. Проте нерідко людям, особливо жінкам, хочеться дещо уповільнити його темпи.

Деякі фахівці радять виконувати фізичні вправи, налагодити режим сну, уникати стресу та дотримуватися здорового харчування. Ба більше, є конкретні продукти та напої, які можуть допомогти довше зберігати молодість.

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Порада експертки

Так, дієтологиня Кортні Д'Анджело переконана, що один з найкращих засобів для уповільнення старіння – це звичайний зелений чай. Цей напій здатен сприятливо впливати на наше здоров'я. До прикладу, мовиться про:

прискорення обміну речовин;

зміцнення імунної системи;

зменшення запалень;

зниження ризику деяких видів раку;

покращення когнітивного здоров'я.

Так, до вищезгаданих позитивних властивостей зеленого чаю фахівчиня додає й уповільнення процесу старіння. Насамперед він багатий на антиоксиданти, а саме – поліфеноли, які допомагають боротися з різними захворюваннями, зокрема хворобами серця та діабетом. Крім того, він стимулює вироблення колагену, що допомагає шкірі виглядати молодше.

Однак навіть таким корисним напоєм не варто зловживати. Річ у тім, що зелений чай містить чимало кофеїну, а він, як відомо, спричиняє інші негативні побічні ефекти.

Чашка кави на 235 мілілітрів містить близько 96 міліграмів кофеїну, а чашка зеленого чаю – 28 міліграмів. Якщо ви кавоман, вміст кофеїну у зеленому чаї навряд чи не стане критичним для вас.