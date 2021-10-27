Який ступінь важливості мають проблеми екології у наш час: опитування українців

27 жовтня 2021 , 21:33
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Джерело:

"Укрінформ"

Сьогодні українці висувають екологічні проблеми на один рівень з глобальними викликами – війною, корупцією й економічними негараздами. Це свідчить про усвідомлення масштабу катастрофи у довгостроковій перспективі та бажання докладати зусиль для того, щоб змінити ситуацію.

Так, 13% громадян вважають погіршення екологічної ситуації важливою проблемою для себе особисто. 

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Пандемія загострила проблеми здоров'я і втрати доходів, відкинувши інші питання "на другий план". Натомість люди визнають довгострокове значення охорони довкілля,
– відзначив аналітик Фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" Сергій Шаповалов.

Результати опитування

На думку українців:

  • екологічні виклики є однією з головних загроз для країни – 26%;
  • за останні роки екологічна ситуація погіршилася – 64%;
  • нічого не змінилося – 24%;
  • ситуація покращилася  – 5%.
За оприлюдненими даними, 46% українців акцентують на стані водойм, 33% – на забрудненні побутовими відходами, 27% – на надмірному використанні хімічних добрив, а понад 20% – на викидах транспорту й промисловості. Довідка: Загальнонаціональне опитування проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва у партнерстві з Центром політичної соціології. Часовий проміжок – з 14 по 24 серпня 2021 року. Соцопитування охопило всю Україну, за винятком окупованих Криму та ОРДЛО. Кількість учасників – 2001 респондент. 