Який ступінь важливості мають проблеми екології у наш час: опитування українців
27 жовтня 2021 , 21:33Читать новость на русском
Джерело:"Укрінформ"
Сьогодні українці висувають екологічні проблеми на один рівень з глобальними викликами – війною, корупцією й економічними негараздами. Це свідчить про усвідомлення масштабу катастрофи у довгостроковій перспективі та бажання докладати зусиль для того, щоб змінити ситуацію.
Так, 13% громадян вважають погіршення екологічної ситуації важливою проблемою для себе особисто.
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Пандемія загострила проблеми здоров'я і втрати доходів, відкинувши інші питання "на другий план". Натомість люди визнають довгострокове значення охорони довкілля,
– відзначив аналітик Фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" Сергій Шаповалов.
Результати опитування
На думку українців:
- екологічні виклики є однією з головних загроз для країни – 26%;
- за останні роки екологічна ситуація погіршилася – 64%;
- нічого не змінилося – 24%;
- ситуація покращилася – 5%.