Який ступінь важливості мають проблеми екології у наш час: опитування українців

21:33

Сьогодні українці висувають екологічні проблеми на один рівень з глобальними викликами – війною, корупцією й економічними негараздами. Це свідчить про усвідомлення масштабу катастрофи у довгостроковій перспективі та бажання докладати зусиль для того, щоб змінити ситуацію.