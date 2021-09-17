Євросоюз створить заповідні зони в Антарктиді: Україна може долучитися до ініціативи
Джерело:Віргініюс Сінкевічюс у твітері
Європейський Союз планує створити дві заповідні зони в Антарктиді. Водночас Європейська комісія розраховує на широке залучення України до цієї ініціативи.
Ідею обговорювали під час візиту єврокомісара з питань довкілля, океанів та рибальства Віргініюса Сінкевічюса до України. Тут він зустрівся з міністром захисту довкілля Романом Абрамовським.
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Деталі переговорів
Єврокомісар зазначив, що обговорював з українським міністром імовірне спільне фінансування створення двох нових масштабних морських заповідних територій в Антарктиді.
Я сподіваюся, що Україна буде сильним прихильником наших зусиль!
– наголосив Віргінюс Сінкевічюс.
Крім того, європейський чиновник зустрівся й з українськими парламентарями. На цій зустрічі він заявив, що українці повинні мати можливість насолоджуватися чистим повітрям, водою та своєю прекрасною природою зараз і в майбутньому.
Зустріч Сінкевічюса з Абрамовським / Фото з твітера Сінкевічюса
Допис Сінкевічюса:
Сьогодні ми обговорили з українським міністром захисту довкілля паном Абрамовським можливості спільного спонсорства Україною нашої європейської пропозиції про створення двох нових масштабних морських заповідних територій в Антарктиді.
Я сподіваюся, що Україна буде міцним прихильником наших зусиль!