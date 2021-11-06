Мер Вінниці розповів, що завдяки пароконвектоматам в їдальнях шкіл і дитсадків готують парові тефтелі, ароматну випічку, тушковані овочі під соусом тощо.

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Приготування їжі на парі

Батьки знають, що їжа, приготована на пару, вважається найбільш здоровою, особливо для дітей. Пароконвектомати зберігають смак, поживні речовини продуктів, а також економні в експлуатації,

– переконує Сергій Моргунов.

Він підкреслив, що в межах проєкту модернізації харчоблоків пароконвектоматами обладнали вже 63 навчальні заклади міста.

Так, ними вже повністю обладнані комунальні дитячі садочки, а від початку 2021 року закупили обладнання для 8 шкіл.

Приготування на парі у вінницьких закладах освіти: дивіться відео

Публікація Сергія Моргунова:

Парові тефтелі, ароматна випічка, тушковані овочі під соусом. Більше користі та різноманіття страв для учнів. Встановлюємо у школах нове кухонне обладнання – пароконвектомати.

Батьки знають, що їжа, приготована на пару, вважається найбільш здоровою, особливо для дітей. Пароконвектомати зберігають смак, поживні речовини продуктів, а також економні в експлуатації. Саме тому їх використовують на професійних кухнях.

Якісне харчування важливе. Ми впровадили муніципальний проєкт модернізації харчоблоків. І вже обладнали пароконвектоматами 63 міські заклади освіти.

Повністю укомплектовані садочки – це був перший етап проєкту.

Продовжуємо оснащення шкіл – цього року закупили обладнання ще для 8 закладів: №3, 12, 18, 21, 26, 30, 31, Вінницько-Хутірського ліцею.