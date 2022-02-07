Засновник JD.com пожертувує на благодійність понад 2 мільярди доларів
Джерело:the Wall Street Journal
Засновник та головний виконавчий директор китайського гіганта у сфері електронної торгівлі JD.com Inc. Річард Лю пожертвує понад 2 мільярди доларів на благодійність. Свій благодійний внесок він зробить через акції компанії.
Таким чином Річард Лю поповнивть ряди представників китайської бізнес-еліти, які роблять великі пожертвування на тлі пильної уваги влади до технологічного сектора.
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Пожертва через акції
Як мовиться в повідомленні JD.com, направленому до Комісії з цінних паперів та бірж США, Лю планує пожертвувати 62,2 мільйона акцій своєї компанії сторонньої благодійної організації.
ADR компанії, які торгуються в США, на коштує близько 75,08 долара за папір. Одна ADR випущена на дві акції компанії. Таким чином частка, яку планує пожертвувати Лю, оцінюється приблизно в 2,34 мільярда доларів.
JD.com
Компанія заснована у 2004 році як онлайн-платформа для продажу електроніки. Відтоді вона перетворилася на гіганта електронної торгівлі з річним виторгом, що перевищує 100 мільярдів доларів.
Компанія JD.com має 17 мільйонів квадратних метрів складських та логістичних приміщень по всьому світу. На неї працює понад 200 тисяч людей.