Збільшення популяції птахів: на Миколаївщині збудівали штучні острови для гніздування

У грудні 2021 року на Тилігульському лимані, біля села Коблеве, завершили створення штучних островів для покращення гніздування птахів, зокрема рідкісних видів, занесених до Червоної книги України.

Це був другий етап будівництва, який розпочався в листопаді 2021 року, розповів ексдиректор регіонального ландшафтного парку "Тилігульський" Олег Деркач.

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Штучні острови для птахів

За словами ексдиректора, Тилігульський лиман є місцем гніздування багатьох рідкісних птахів, зокрема занесених до Червоної книги України та Європейського червоного списку.

Та навіть у потенційно сприятливих умовах для відтворення багатьох видів птахів у Тилігульському парку спостерігається дефіцит природних місць і низька успішність їхнього гніздування.

Перший етап спорудження штучних островів розпочався навесні 2021 року. Тоді створили три острови-платформи загальною площею 500 квадратних метрів, на яких протягом травня – липня 2021 року гніздилися птахи.

Другий етап будівництва розпочався в листопаді 2021 року: поруч збудували ще п'ять острівців-платформ загальною площею 800 квадратних метрів та один збільшили на 200 квадратних метрів.



Штучний острів для птахів на Миколаївщині / Фото Олега Деркача