Для вирощування зелені вам знадобиться всього 5 – 8 тижнів. При цьому посадити її можна просто зараз, але в період з жовтня до ранньої весни її доведеться підсвічувати фітолампами.

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Як виростити кріп вдома

Що нам потрібно:

горщик або контейнер глибиною 15 – 20 сантиметрів з дренажними отворами,

ґрунт для кімнатних рослин і бажано садовий ґрунт,

воду для розпилювання,

фітолампи для рослин,

насіння.

Які сорти обрати

Якщо хочете швидко отримати зелень або парасольки з насінням для консервації, вибирайте ранні сорти –Грибовський або Гренадер. Урожай буде швидким але не "густим", всього на 4 – 6 листків, після появи яких кріп швидко почне цвісти.

Середньостиглі сорти – Рішельє, Амбрелла, Кібрай – дадуть зелень днів на 10 пізніше, але її буде більше: 6 – 10 листків.

Пізньостиглі кущові сорти – Алігатор, Буян – дають урожай пізніше, але зате найбагатший: понад 10 листків.

Процес догляду

Підготуйте насіння, замочивши в теплій воді на 24 – 48 годин, змінюючи її кожні 12 годин. Насіння, яке залишилося на поверхні води, відберіть і викиньте. Процідіть решту насіння через марлю та висушіть. Підготуйте ґрунт, засипавши на дно горщика або контейнера дренаж з керамзиту на 2 – 3 сантиметри. В якості ґрунту найкраще підійде суміш садової землі й ґрунту для кімнатних рослин. Зросіть землю водою з пульверизатора, прорийте в ній невеликі канавки глибиною 1 – 1,5 сантиметра, посійте насіння, злегка присипте землею та знову зволожте водою з пульверизатора. Накрийте горщик поліетиленовою плівкою або пакетом і залиште проростати на тиждень в темному місці, де температура повітря не перевищує 18 – 20 градусів. Потім поставте горщик на підвіконня. Створіть додаткове освітлення (достатнє освітлення підвіконня буде лише в березні). Взимку штучне освітлення рослин люмінесцентними лампами має тривати не менше як 12 годин на день. Встановіть лампи на висоті 50 сантиметрів від посівів. Не забувайте поливати кріп. Це потрібно по трішки робити щодня. Влітку поливати рослину слід частіше, щоб ґрунт не всихав, а взимку – дещо рідше, очікуючи, коли ґрунт трохи підсохне після попереднього поливу.



Як виростити кріп вдома / Фото Gardening Know How

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Як виростити петрушку вдома

Загалом принципи вирощування кропу й петрушки схожі, але остання менш вибаглива. При цьому зелень петрушки можна отримати як з насіння, так і з кореня.

Для вирощування на підвіконні виберіть ранньостиглі сорти, які дають урожай раніше за інших на 10 – 14 днів. Це може бути "кучерява" петрушка Москарузе й Астра або "плоска" петрушка Іринка, Італійський богатир, Лайка, Плайн.

Процес догляду

Загорніть насіння у вологу марлю та залиште його на 2 – 3 дні проростати в теплому місці, потім відіжміть марлю й просушіть насіння. Підготуйте ґрунт (такий як і для кропу) і гарненько його зволожіть. Прорийте канавки 0,5 – 1 сантиметр і густо посійте насіння, присипте землею та знову зволожіть. Залиште посіви в теплі (при температурі 19 – 20 градусів) до перших проростань, які почнуться через 14 – 20 днів. У цей час поливати посів потрібно поступово через день. Після перших паростків повискубуйте зайві, залишивши інтервал 4 – 5 см. Петрушку поливати потрібно помірно, чекаючи підсихання ґрунту. Взимку петрушку також потрібно підсвічувати люмінесцентною лампою. Встановити лампи можна на висоті 50 – 60 сантиметрів, а світити вони повинні не менше як 8 годин на день. Перший урожай можна збирати через 2 місяці після проростання перших паростків.

З коренеплодів петрушку вирощувати простіше й швидше. Візьміть посудину глибиною 15 – 20 сантиметрів, ґрунт і щільно посадіть в нього коріння, залишивши тільки головки. Тепер залишиться дочекатися появи зелені.



Вирощування петрушки вдома / Eckerton Hill Farm