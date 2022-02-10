Для вирощування зелені вам знадобиться всього 5 – 8 тижнів. При цьому посадити її можна просто зараз, але в період з жовтня до ранньої весни її доведеться підсвічувати фітолампами.
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Як виростити кріп вдома
Що нам потрібно:
- горщик або контейнер глибиною 15 – 20 сантиметрів з дренажними отворами,
- ґрунт для кімнатних рослин і бажано садовий ґрунт,
- воду для розпилювання,
- фітолампи для рослин,
- насіння.
Які сорти обрати
Якщо хочете швидко отримати зелень або парасольки з насінням для консервації, вибирайте ранні сорти –Грибовський або Гренадер. Урожай буде швидким але не "густим", всього на 4 – 6 листків, після появи яких кріп швидко почне цвісти.
Середньостиглі сорти – Рішельє, Амбрелла, Кібрай – дадуть зелень днів на 10 пізніше, але її буде більше: 6 – 10 листків.
Пізньостиглі кущові сорти – Алігатор, Буян – дають урожай пізніше, але зате найбагатший: понад 10 листків.
Процес догляду
- Підготуйте насіння, замочивши в теплій воді на 24 – 48 годин, змінюючи її кожні 12 годин. Насіння, яке залишилося на поверхні води, відберіть і викиньте. Процідіть решту насіння через марлю та висушіть.
- Підготуйте ґрунт, засипавши на дно горщика або контейнера дренаж з керамзиту на 2 – 3 сантиметри. В якості ґрунту найкраще підійде суміш садової землі й ґрунту для кімнатних рослин.
- Зросіть землю водою з пульверизатора, прорийте в ній невеликі канавки глибиною 1 – 1,5 сантиметра, посійте насіння, злегка присипте землею та знову зволожте водою з пульверизатора.
- Накрийте горщик поліетиленовою плівкою або пакетом і залиште проростати на тиждень в темному місці, де температура повітря не перевищує 18 – 20 градусів. Потім поставте горщик на підвіконня.
- Створіть додаткове освітлення (достатнє освітлення підвіконня буде лише в березні). Взимку штучне освітлення рослин люмінесцентними лампами має тривати не менше як 12 годин на день. Встановіть лампи на висоті 50 сантиметрів від посівів.
- Не забувайте поливати кріп. Це потрібно по трішки робити щодня. Влітку поливати рослину слід частіше, щоб ґрунт не всихав, а взимку – дещо рідше, очікуючи, коли ґрунт трохи підсохне після попереднього поливу.
Як виростити кріп вдома / Фото Gardening Know How
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Як виростити петрушку вдома
Загалом принципи вирощування кропу й петрушки схожі, але остання менш вибаглива. При цьому зелень петрушки можна отримати як з насіння, так і з кореня.
Для вирощування на підвіконні виберіть ранньостиглі сорти, які дають урожай раніше за інших на 10 – 14 днів. Це може бути "кучерява" петрушка Москарузе й Астра або "плоска" петрушка Іринка, Італійський богатир, Лайка, Плайн.
Процес догляду
- Загорніть насіння у вологу марлю та залиште його на 2 – 3 дні проростати в теплому місці, потім відіжміть марлю й просушіть насіння.
- Підготуйте ґрунт (такий як і для кропу) і гарненько його зволожіть.
- Прорийте канавки 0,5 – 1 сантиметр і густо посійте насіння, присипте землею та знову зволожіть.
- Залиште посіви в теплі (при температурі 19 – 20 градусів) до перших проростань, які почнуться через 14 – 20 днів. У цей час поливати посів потрібно поступово через день.
- Після перших паростків повискубуйте зайві, залишивши інтервал 4 – 5 см. Петрушку поливати потрібно помірно, чекаючи підсихання ґрунту.
- Взимку петрушку також потрібно підсвічувати люмінесцентною лампою. Встановити лампи можна на висоті 50 – 60 сантиметрів, а світити вони повинні не менше як 8 годин на день.
- Перший урожай можна збирати через 2 місяці після проростання перших паростків.
З коренеплодів петрушку вирощувати простіше й швидше. Візьміть посудину глибиною 15 – 20 сантиметрів, ґрунт і щільно посадіть в нього коріння, залишивши тільки головки. Тепер залишиться дочекатися появи зелені.
Вирощування петрушки вдома / Eckerton Hill Farm