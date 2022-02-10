Для выращивания зелени вам понадобится всего 5 – 8 недель. При этом посадить ее можно прямо сейчас, но в период с октября по раннюю весну ее придется подсвечивать фитолампами.

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Как вырастить укроп дома

Что нам нужно:

горшок или контейнер глубиной 15 – 20 сантиметров с дренажными отверстиями,

почва для комнатных растений и желательно садовая почва,

воду для распилки,

фитолампы для растений,

семена.

Какие сорта выбрать

Если хотите быстро получить зелень или зонтики с семенами для консервации, выбирайте ранние сорта – Грибовский или Гренадер. Урожай будет быстрым, но не "густым", всего на 4 – 6 листьев, после появления которых укроп быстро начнет цвести.

Среднеспелые сорта – Ришелье, Амбрелла, Кибрай – дадут зелень дней на 10 позже, но ее будет больше: 6 – 10 листьев.

Позднеспелые кустовые сорта – Аллигатор, Буян – дают урожай позже, но зато самый богатый: более 10 листьев.

Процесс ухода

Подготовьте семена, замочив в теплой воде на 24 – 48 часов, меняя ее каждые 12 часов. Семена, которые остались на поверхности воды, отберите и выбросьте. Процедите остальные семена через марлю и высушите. Подготовьте грунт, засыпав на дно горшка или контейнера дренаж из керамзита на 2 – 3 сантиметра. В качестве почвы лучше подойдет смесь садовой земли и почвы для комнатных растений. Выросите землю водой из пульверизатора, проройте в ней небольшие канавки глубиной 1 – 1,5 сантиметра, посейте семена, слегка присыпьте землей и снова увлажните водой из пульверизатора. Накройте горшок полиэтиленовой пленкой или пакетом и оставьте прорастать в неделю в темном месте, где температура воздуха не превышает 18 – 20 градусов. Затем поставьте горшок на подоконник. Создайте дополнительное освещение (достаточное освещение подоконника будет только в марте). Зимой искусственное освещение растений люминесцентными лампами должно длиться не менее 12 часов в день. Установите лампы на высоте 50 сантиметров от посевов. Не забывайте поливать укроп. Это нужно немного делать ежедневно. Летом поливать растение следует чаще, чтобы почва не всыхала, а зимой – несколько реже, ожидая, когда почва немного подсохнет после предыдущего полива.



Как вырастить укроп дома / Фото Gardening Know How

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Как вырастить петрушку дома

В общем принципы выращивания укропа и петрушки схожи, но последняя менее прихотлива. При этом зелень петрушки можно получить как из семян, так и из корня.

Для выращивания на подоконнике выберите раннеспелые сорта, которые дают урожай раньше других на 10 – 14 дней. Это может быть "кудрявая" петрушка Москарузе и Астра или "плоская" петрушка Иринка, Итальянский богатырь, Лайка, Плайн.

Процесс ухода

Заверните семена во влажную марлю и оставьте их на 2 – 3 дня прорастать в теплом месте, затем отожмите марлю и просушите семена. Подготовьте почву (такую же как и для укропа) и хорошенько ее увлажните. Проройте канавки 0,5 – 1 сантиметр и густо посейте семена, присыпьте землей и снова увлажните. Оставьте посевы в тепле (при температуре 19 – 20 градусов) до первых прорастаний, которые начнутся через 14 – 20 дней. В это время поливать посев нужно постепенно через день. После первых ростков повыщипывайте лишние, оставив интервал 4 – 5 см. Петрушку поливать нужно умеренно, ожидая подсыхания почвы. Зимой петрушку также необходимо подсвечивать люминесцентной лампой. Установить лампы можно на высоте 50 – 60 сантиметров, а светить они должны не менее 8 часов в день. Первый урожай можно собирать через 2 месяца после прорастания первых ростков.

Из корнеплодов петрушку выращивать проще и быстрее. Возьмите сосуд глубиной 15 – 20 сантиметров, грунт и плотно усадите в него корни, оставив только головки. Теперь останется дождаться появления зелени.

Выращивание петрушки на дому / Eckerton Hill Farm