"Зелена" альтернатива: дослідники навчилися отримувати яєчний білок із грибів

Порошок яєчного білка – надпопулярний інгредієнт, який широко застосовують у приготуванні їжі. Наразі для його отримання доводиться вирощувати курей на фермах, які споживають багато корму, а в результаті утворюється чимало відходів. Однак дослідники пропонують більш екологічну альтернативу, в основі якої – гриби.

Автори методу – вчені Гельсінського університету та Центру технічних досліджень Фінляндії VTT. Стаття про дослідження опублікована в журналі Nature Food.

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Як це вдалося

Дослідники генетично змінили ниткоподібний гриб Trichoderma reesei, щоб він виробляв та виділяв овальбумін, який міститься в порошку яєчного білка. У ході експерименту вони:

Ізолювали курячий ген, відповідальний за вироблення яєчного альбуміну. Інтегрували його у гриб, зібравши секретований білок. Концентрували та висушили отриманий білок в порошок.

Випробування продемонстрували, що грибний білок володіє численними властивостями, які є ідентичними до порошку яєчного білка. Зокрема, зафіксована здатність пінитися.

На думку вчених, виробництво яєчного білка з грибів має знизити вимоги до землекористування майже на 90% та скоротити викиди парникових газів на 31 – 55%. Крім того, такий спосіб потребує значно менше енергії, ніж сьогодні потрібно птахофабрикам. Так, використання низьковуглецевих джерел енергії може зменшити викиди CO2 на 72%.