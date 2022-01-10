"Зелена" альтернатива: дослідники навчилися отримувати яєчний білок із грибів
Джерело:New Atlas
Порошок яєчного білка – надпопулярний інгредієнт, який широко застосовують у приготуванні їжі. Наразі для його отримання доводиться вирощувати курей на фермах, які споживають багато корму, а в результаті утворюється чимало відходів. Однак дослідники пропонують більш екологічну альтернативу, в основі якої – гриби.
Автори методу – вчені Гельсінського університету та Центру технічних досліджень Фінляндії VTT. Стаття про дослідження опублікована в журналі Nature Food.
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Як це вдалося
Дослідники генетично змінили ниткоподібний гриб Trichoderma reesei, щоб він виробляв та виділяв овальбумін, який міститься в порошку яєчного білка. У ході експерименту вони:
- Ізолювали курячий ген, відповідальний за вироблення яєчного альбуміну.
- Інтегрували його у гриб, зібравши секретований білок.
- Концентрували та висушили отриманий білок в порошок.
Випробування продемонстрували, що грибний білок володіє численними властивостями, які є ідентичними до порошку яєчного білка. Зокрема, зафіксована здатність пінитися.
На думку вчених, виробництво яєчного білка з грибів має знизити вимоги до землекористування майже на 90% та скоротити викиди парникових газів на 31 – 55%. Крім того, такий спосіб потребує значно менше енергії, ніж сьогодні потрібно птахофабрикам. Так, використання низьковуглецевих джерел енергії може зменшити викиди CO2 на 72%.