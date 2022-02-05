На Житомирщині майстер створює яскраві вітражі зі скляних відходів

Майстер народної творчості Олег Хромченко з Андрушівки, що на Житомирщині, вирішив знайти оригінальне застосування залишкам скла. З них він за власною технологією створює яскраві вітражі.

Суть вітража полягає в тому, що вирізане скло майстер вставляє у металеву конструкцію, яку сам зварює, а потім заливає його силіконом. Про це розповів сам Олег Хромченко.

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Зараз я займаюся ковкою металу. Під час прирізки скла, яке вставляв у вікна, двері, залишалося багато відходів. Думав, що робити з тими фрагментами скла, аби вони не пропали. Тоді вигадав власну технологію металовітраж,

– розповідає майстер.



Годинникова вежа за технологією металовітражу / Фото Укрінформ

Для металовітражів підходить будь-яке скло. Деколи майстер використовує уламки скляних пляшок, дзеркал. Матеріалами з ним діляться місцеві жителі, а також фрагменти, які не мають торгового вигляду, надають постачальники та продавці скла.

За допомогою техніки металовітраж Хромченко створює двері, картини, навіси, елементи декору. Майстер додає, що всі композиції придумує сам, інколи в одному виробі поєднує декілька творчих сюжетів.

За його словами, металовітраж дає друге життя склу, яке залишається у процесі роботи над іншими виробами.



Технологія металовітражу / Фото Укрінформ